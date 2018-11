Robert Kubica wraca do F1: Będzie kierowcą Williamsa

Robert Kubica wraca do F1

Oficjalnie informacja o powrocie Roberta Kubicy do Formuły 1 ma został potwierdzona przez Williamsa jutro. Jednak jak informuje RMF FM, to już pewne - Kubica będzie jeździł w nowym sezonie w zespole Williams, a powrót kierowcy do F1 umożliwił PKN Orlen, który wyłoży na ten cel 10 mln euro. Jak ustalił RMF FM, decyzja została podjęta przez zarząd Orlenu. W jej efekcie logotypy Orlenu pojawić się mają:

na strojach Roberta Kubicy i całego zespołu

na bolidzie

w pit stopie

Pewne powrotu Roberta Kubicy do Formuły 1 są również włoskie media. Informacja pojawiła się okładce "La Gazetta dello Sport".

Robert Kubica kierowcą F1: Plan startów

GP Australii - 17 marca GP Bahrajnu - 31 marca GP Chin - 14 kwietnia GP Azerbejdżanu - 28 kwietnia GP Hiszpanii - 12 maja GP Monako - 26 maja GP Kanady - 9 czerwca GP Francji - 23 czerwca GP Austrii - 30 czerwca GP Wlk. Brytanii - 14 lipca GP Niemiec - 28 lipca GP Węgier - 4 sierpnia GP Belgii - 1 września GP Włoch - 8 września GP Singapuru - 22 września GP Rosji - 29 września GP Japonii - 13 października GP Meksyku - 27 października GP USA - 3 listopada GP Brazylii - 17 listopada GP Abu Zabi - 1 grudnia

Kubica w F1. Co w nowym sezonie

Roberta Kubicę zobaczymy w nowym sezonie reprezentującego team Williams. Umowa ma obowiązywać od stycznia 2019 roku, a pierwszy wyścig Formuły 1 odbędzie się w połowie marca na torze w Melbourne.

Jak informowały media, Kubica miał dwie oferty od zespołów Formuły 1:

Williams

Ferrari

Wybór Polaka padł na Williamsa, który proponował mu fotel kierowcy wyścigowego, w Ferrari byłby jedynie kierowcą symulatora.