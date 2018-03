Robert Szustkowski wraz Marzeną Szustkowską składają zawiadomienie do Prokuratury na Ewę Domżałę i zaprzeczają pomówieniom

Oświadczenie

Robert Szustkowski, polski inwestor na stałe mieszkający w Szwajcarii, złożył w dniu 12.03.2018 r. wraz z Marzeną Szustkowską zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga o możliwości popełnienia przestępstwa z Art. 235. K.K. przez panią Ewę Domżałę.Zawiadomienie związane jest z zarzutem tworzenia nieprawdziwych informacji i fałszywych dowodów, w tym pomówień wyrażonych na łamach artykułu ‘’Porachunki narodowców: 11 ciosów, dwa w głowę. Czego się boi Ewa Domżała’’ autorstwa Red. Kamila Siałkowskiego, Red. Tomasza Piątka, opublikowanych w dzienniku Gazeta Wyborcza w dniu 10.03.2018 r.Wypowiedzi Pani Ewy Domżały niosą – zdaniem Roberta Szustkowskiego i Marzeny Szustkowskiej - znamiona podstępnych zabiegów, które podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3.Robert Szustkowski stanowczo zaprzecza fałszywym informacjom o rzekomych związkach z międzynarodowymi grupami przestępczymi i zwraca się do Redakcji Gazety Wyborczej o zaprzestanie publikacji takich materiałów. Informacje te nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości i szkalują jego dobre imię.Robert Szustkowski już od kilku miesięcy prowadzi sprawy sądowe, mające na celu przeprosiny za naruszenie jego dóbr osobistych.