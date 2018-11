Roberto Carlos w Warszawie. Legenda brazylijskiej piłki nożnej przyjedzie w listopadzie do Polski!

Roberto Carlos, nazywany często "The Bullet Man", to prawdziwa legenda futbolu. Ma na swoim koncie cztery mistrzostwa Hiszpanii z Realem Madryt i trzy triumfy w Lidze Mistrzów. Dla "Królewskich" strzelił 71 bramek, co jest rewelacyjnym wynikiem jak na piłkarza grającego w obronie. Roberto Carlos ma na koncie także mistrzostwo świata z reprezentacją Brazylii w 2002 roku. Dla drużyny narodowej wystąpił 125 meczach. W 2002 roku zajął drugie miejsce w plebiscycie Złota Piłka. Wyprzedził go tylko jego rodak, Ronaldo Nazário.

Dlatego jego przylot do Warszawy to nie lada gratka. Roberto Carlos został zaproszony na Red Bull Street Style, gdzie będzie pełnił rolę arbitra.