Robot z indukcją w kuchni

Kuchenna szybkość i oszczędność

W naszych czasach każda technologia, z której korzystamy, jest stale udoskonalana lub wypierana przez kolejną. Dzięki temu urządzenia, z których korzystamy na co dzień, stają się bardziej efektywne, bezpieczniejsze, czy też tańsze w eksploatacji. Doskonałym przykładem są tu technologie wykorzystywane w gotowaniu. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu na rynku królowały rozwiązania oparte na gazie, które stopniowo ustępowały i ustępują miejsca tym, które wykorzystują energię elektryczną. Świat jednak nie znosi próżni, więc konwencjonalne płyty elektryczne znalazły swoje rozwinięcie w tych, które wykorzystują technologię indukcji.

Dziś już przestała być ona kojarzona z zawiłością zagadnień z zakresu fizyki, a z licznymi zaletami. Wymienić tu należy przede wszystkim oszczędność energii oraz znaczne przyspieszenie procesu gotowania. Wszystko to sprawia, że obecnie technologia indukcji wykorzystywana jest już nie tylko w płytach grzewczych, ale również m.in. w czajnikach czy robotach kuchennych.

Kuchenna szybkość, oszczędność i wszechstronność

W kuchni z chęcią korzystamy z wszelkiego rodzaju pomocników. To dobrze, robią to nawet zawodowi szefowie kuchni, aby zwiększyć swoją efektywność. Są jednak rozwiązania dostępne dla każdego, które zamykają w jednym urządzeniu funkcje kilku innych i jeszcze więcej. Mowa kuchennych robotach wielofunkcyjnych jak Kohersen Mycook.

Jego wyjątkowość na tle podobnych rozwiązań opiera się na fakcie, że w swojej pracy wykorzystuje on właśnie technologię indukcji. Sprawia to, że jest on niezwykle efektywny oraz szybki w pracy. W jego misie o pojemności aż 2,5 litra (przy gotowaniu na parze do 4 litrów) nagrzewa się tylko jego dno, a ciepło rozchodzi się w sposób jednolity po niej całej.

Kohersen Mycook – wiele umie

Założeniem przy tworzeniu robota Kohersen Mycook było stworzenie pomocnika, który zastąpi kilkanaście urządzeń kuchennych. Dzięki temu jest w stanie z naszą pomocą przygotować pełny, trzydaniowy obiad, włącznie z deserem. W tym momencie warto wspomnieć o cieście, które Kohersen Mycook ugniecie i przygotuje za nas – nie tylko na słodkie, domowe wypieki, ale również na własne pieczywo.

Pomoc w podgrzewaniu, podsmażaniu, gotowaniu na parze, mieleniu, siekaniu, miksowaniu, ubijaniu, emulgacji, wyrabianiu ciasta, czy kruszeniu lodu - to wszystko przemawia za wielofunkcyjnym robotem kuchennym. Ostre, samoostrzące się noże, które pracują w szerokim zakresie obrotów, tryb „turbo”– to z kolei dodatkowe zalety robota Kohersen Mycook.

Wielofunkcyjny robot kuchenny Kohersen Mycook dostarcza cały wachlarz możliwości przyrządzania ulubionych dań. Przy tym zadowoli się mniejszą ilością energii, którą my z kolei zaoszczędzimy dzięki jego pomocy.