Roczne bilety na komunikację miejską w Warszawie? Ratusz przeciwny. Spowodowałoby to milionowe straty

Radny Marek Szolc pyta prezydenta czy Warszawa wprowadzi bilety roczne do oferty komunikacji miejskiej. Podobne działają już w Krakowie oraz we Wrocławiu. "Obecnie nie są prowadzone prace nad wprowadzeniem biletu rocznego do Taryfy przewozowej" – odpowiada mu Robert Soszyński, wiceprezydent odpowiedzialny za transport.

W dyskusji na temat biletów rocznych pada jedna wiele ciekawych argumentów ze strony miasta. Warto je przytoczyć.

Straty - ratusz szacuje, że po wprowadzeniu biletu rocznego zmniejszyłaby się liczba osób korzystających z biletów kwartalnych. To mogłoby doprowadzić do spadku wpływów z biletów o ponad milion złotych rocznie. Koszty - z wyliczeń urzędników wynika, że roczny bilet w Warszawie kosztowałby 1000 zł (tylko na pierwszą strefę). Bilet Warszawiaka byłoby prawdopodobnie tańszy. "Taki wydatek w przypadku wielu rodzin jest trudny do udźwignięcia" - pisze Soszyński. Niewielkie zainteresowanie - ratusz powołuje się na dane z Krakowa (na rok 2018 sprzedano tam tysiąc biletów rocznych) oraz Wrocławia (udział biletów rocznych w sprzedaży biletów długoterminowych wynosi 0,45%). Mała funkcjonalność - z danych Warszawskiego Transportu publicznego wynika, że sporo użytkowników dopasowuje ważność swoich biletów do planów urlopowych, tak by nie płacić w tym czasie za niewykorzystywany bilet. Wprowadzenie biletu rocznego nie daje takiej możliwości.

