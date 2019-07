ROD, Warszawa 2019. Ile trzeba zapłacić za działkę rekreacyjną? To marzenie młodych warszawiaków. Ile są w stanie za nie zapłacić?

ROD, Warszawa 2019. I chociaż do tej pory ogródki działkowe kojarzyły się wyłącznie z emerytami i rencistami, z tej formy wypoczynku coraz chętniej korzystają młodzi i całe rodziny. Kawałek zieleni to idealne miejsce do wypoczynku oraz produkcji zdrowych plonów. Ile kosztuje taka przyjemność i gdzie jej szukać?

Działki rekreacyjne określane prześmiewczo przez mieszkańców wielkich miast jako RODOS, a więc Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką, cieszą się coraz większą popularnością wśród młodych ludzi. Pęd życia w głośnym, wielkim mieście sprawia, że coraz częściej pragniemy posiadać oazę spokoju zlokalizowaną nieopodal miejsca zamieszkania. Ile kosztuje taka przyjemność? I gdzie w Warszawie można wypoczywać na zielonych terenach? Co to jest ROD? Zacznijmy od tego, czym jest ROD. Rodzinny Ogród Działkowy jest prowadzony przez stowarzyszenia ogrodowe. Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 takim terminem określamy wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową. Osoby fizyczne dorosłe mogą dzierżawić ogród działkowy na podstawie umowy z odpowiednim stowarzyszeniem. Działkowcem jest więc osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki.

ROD zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych. Na wniosek stowarzyszenia ogrodowego rada gminy może, w drodze

uchwały, utworzyć ROD na gruntach stanowiących własność gminy. Dom na działce rekreacyjnej Co istotne - na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, a także na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię określoną w prawie budowlanym. Altany i obiekt gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych nie powinny przekraczać powierzchni do 25 m2 w miastach i do 35 m2

poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. ROD Warszawa Na terenie Warszawy istnieje kilkanaście, na których znajdziemy działki rekreacyjne. Są to m.in.:

Rodzinny ogród działkowy Rakowiec, ul. Żwirki i Wigury 26,

ROD Jutrzenka, ul. Wawelska 3B,

ROD Obrońców Pokoju, Al. Niepodległości 113/115,

Ogródki działkowe przy ul. Sobieskiego,

ROD "Motoprojekt", ul. Dywizjonu 303 47,

ROD Czerniaków, ul. Czerniakowska 34,

ROD Piaski, ul. Powązkowska 97,

ROD Lotnik, ul. Powązkowska 95,

ROD "Ursynów", ul. Nowoursynowska 165,

ROD "Kasprzaka", ul. Majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego 5,

ROD AUGUSTÓWKA I, ul. Augustówka 41,

ROD im. Huty Warszawa, ul. Nocznickiego 14,

ROD Raj, ul. Janowiecka 4,

ROD Malborska, ul. Głębocka 14,

ROD Zerzeń, Borowiecka,

ROD Lotnisko, ul. Piastów Śląskich,

Rodzinny Ogród Działkowy „Ogrodnik”, ul. Racławicka 140a,

ROD Sasanka, ul. Sasanki 16,

ROD KOŁO 3, ul. Dywizjonu 303 nr 4,

ROD Zelmot. Źródło: Dane z Google, stan na 8.07.2019

Ile kosztuje działka rekreacyjna w Warszawie i okolicach? Wraz ze wzrostem zainteresowania - rosną ceny. I trzeba przyznać, że w niektórych miejscach są to kosmiczne kwoty. Kiedyś można było kupić działkę od innej osoby za kilka tysięcy złotych, dziś - próżno szukać takich ofert. Najtańsze działki rekreacyjne w Warszawie kosztują ok. 10-20 tys. zł. Oczywiście cena zależy od lokalizacji działki, jej powierzchni a także tego, co znajduje się na jej terenie. Czy posiada dostęp do energii elektrycznej, szambo itp. Średnia cena działki ROD w Warszawie wraz z domkiem letniskowym to koszt ok. 30 tysięcy za niespełna 400 m2 działki. Ale są także oferty działek rekreacyjnych za 60, 90 czy 250 tysięcy. Najdroższe działki to te zlokalizowane w malowniczych okolicznościach przyrody, zazwyczaj w okolicach Warszawy, ale z dostępem lub bliskim sąsiedztwem rzeki czy jeziora. (Ceny działek opracowaliśmy na podstawie danych z Olx, z lipca 2019)

Przy zakupie działki rekreacyjnej, ROD, trzeba zwracać uwagę na fakt, czy na tym terenie nieplanowane są inne inwestycje budowlane w najbliższym czasie lub - czy w pobliżu nie powstanie hałaśliwa trasa czy wielkie osiedle. ROD pod Warszawą Ciekawą możliwością dla osób poszukujących odpoczynku od miasta i dostępu do własnego skrawka zieleni jest działka pod Warszawą. Duże tereny działkowe znajdują się m.in. w Rawce, Złotokłosie, Kamieńczyku czy okolicach Skierniewic.