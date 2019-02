RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie kontrolować instytucje prywatne i państwowe

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych i poważny krok ku ochronie poufnych informacji. Jednak nasze dane - przechowywane są w wielu instytucjach i na co dzień przetwarzane przez podmioty publiczne, jak i prywatne - mogą nie być do końca bezpieczne. Kontrolą takich placówek zajmuje się Urząd Ochrony Danych Osobowych, który rozpoczyna program masowych kontroli szczelności systemów cyberbezpieczeństwa.

