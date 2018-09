Rodzaje i rozmiary kopert

Ludzie od wieków przekazują sobie różne informacje i dobra materialne. Niezależnie od tego, czy chodzi o list miłosny, pocztówkę z wakacji, czy paczkę na święta, niezbędne jest odpowiednie opakowanie. Z pewnością za ponadczasowe i klasyczne rozwiązanie można uznać koperty. Choć ludzie nie wysyłają już tylu listów co kiedyś, zapotrzebowanie na nie z całą pewnością nie spadło. Formaty kopert oraz ich wykonanie mogą się jednak bardzo od siebie różnić. Jak wybrać najbardziej odpowiednie i bezpieczne rozwiązanie?

Wymiary kopert

Przesyłane towary potrafią bardzo różnić się gabarytem i ciężarem. Osoby przekazujcie listy i dokumenty z reguły nie mają większych problemów, by wybrać odpowiedni rozmiar koperty. Warto jednak wcześniej poznać dostępne wymiary kopert, aby uniknąć niepotrzebnego mierzenia ich na poczcie czy w sklepie papierniczym.

Złożony na cztery arkusz A4 pomieści koperta z papieru formatu C6 o wymiarach 114 x 162 mm. To najpopularniejsza wielkość, wykorzystywana do przechowywania prywatnych listów czy pocztówek. Czasem jednak wysyłane pismo, a może zdjęcie czy zaproszenie nie powinno być zginane. Nadawcy z pewnością zależy na godnym i estetycznym przekazaniu ważnych informacji czy prezentów, takich jak pamiątkowa fotografia czy powiadomienie o ślubie. Warto skorzystać wtedy z większej koperty.

Format C5, o wymiarach 162 x 229 mm, może przechowywać zawartość wielkości złożonej na pół kartki papieru o standardowych wymiarach. Znaczenie ma też charakter wysyłanego wydruku. Oficjalne pisma zwykle składa się inaczej niż prywatną korespondencję. Często korzysta się wtedy z formatu DL (110 x 220 mm). Zmieszczą się w nim dokumenty wielkości 1/3 kartki A4. Właśnie tego rodzaju kopert zwykle używają banki, firmy telekomunikacyjne i inne instytucje, przesyłające do swoich klientów umowy, faktury, rozliczenia, czy oferty sprzedażowe.

Innym popularnym formatem jest C4 o wymiarach 229 x 324 mm, mieszczące kartkę A4 lub złożony na pół arkusz A3. Nie zawsze jednak zawartością koperty jest przesyłka papierowa. Obecnie w dobie rozwiniętej elektroniki wiele osób dokonuje zakupów i sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Przekazywane przedmioty są różnej wielkości i kształtu. Aby uniknąć rozerwania koperty w wyniku przebicia się przez nią przesyłki, lepiej wybrać większy format. Kanciaste, ostre krawędzie znajdujących się w kopercie przedmiotów mogłyby niepotrzebnie narazić na szwank opakowanie.

Na szczęście wybór kopert jest spory. Większe przedmioty można przesłać też za pomocą formatu B5 (176 x 250 mm), nieco większego od C5, czy B4 (250 x 353 mm). Największym z wymienionych formatów jest natomiast E4 o wymiarach 280 x 400 mm. Są to międzynarodowe standardy rozmiarów zgodne z normą ISO 269, dopasowane do formatów poszczególnych arkuszy lub ich części (A4, A3, A5 itd.). Wielkości kopert są różne. Niezależnie od rozmiarów przesyłanego dokumentu bądź przedmiotu, można w pełni bezpiecznie dostarczyć go do odbiorcy. Przy wyborze odpowiedniego opakowania trzeba wziąć jednak pod uwagę jeszcze inne czynniki.

Bezpieczne koperty

Standardowa koperta nie zawsze jest odpowiednia do przechowywania cennych lub delikatnych przedmiotów. Płyty CD, perfumy, biżuteria i wiele, wiele innych przedmiotów łatwo można zniszczyć przez zagięcie, złamanie, stłuczenie bądź zgniecenie. W takiej sytuacji warto skorzystać z opakowania z wypełnieniem – koperty bąbelkowej. Warstwa folii z pęcherzykami zawierającymi powietrze stanowi świetną amortyzację dla kruchych przedmiotów. Zapewnienie przesyłanym towarom odpowiedniej ochrony pomoże uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności i rozczarowań wywołanych zniszczeniem przesyłanej zawartości. Koperty bąbelkowe są lekkie, dzięki czemu koszt takiej przesyłki nie zwiększy się. Można je zakupić w różnych rozmiarach.

Innym rodzajem są koperty kartonowe. Dzięki sztywnym ściankom takiego opakowania można uchronić jego zawartość przed zgnieceniem czy złamaniem. To dobra opcja dla kogoś, kto chce wysłać książkę, kalendarz, ramkę ze zdjęciem czy spory plik dokumentów. Koperty tekturowe mają też rozszerzane boki, dzięki czemu pomieszczą szerokie przedmioty. Popularniejsze są koperty w kolorze brązowym, można jednak kupić też ich biały odpowiednik. Tego typu opakowania często używane są przez firmy kurierskie, co także świadczy o ich trwałości.

Koperty kurierskie wykonywane są z jeszcze innego materiału – kilku warstw folii LDPE. Są lekkie, nieprzezroczyste, odporne na rozciągnięcie i rozerwanie. Dostępne są w różnych kolorach, zwykle z nadrukiem. Dopasowują się do rozmiaru przesyłki, dzięki czemu niepotrzebnie nie zabierają więcej miejsca. Można w nich przekazać przedmioty o przeróżnych gabarytach, od małego breloczka, po spore pudełko z butami.

Koperty na indywidualne zamówienie

Czasami przesyłana przez nas korespondencja jest na tyle cenna, że chcemy przekazać ją w szczególny sposób. Niektórzy kupują kolorowe koperty, inny zamawiają te z nadrukiem. Inicjały odbiorcy, napis ujawniający, z jakiej okazji napisano daną wiadomość (np. „zaproszenie”), czy ilustracje przedstawiające różne przedmioty to tylko niektóre z propozycji.

Przykładem są zaproszenia na ślub i wesele – często para młoda zamawia koperty nie tylko w niestandardowych rozmiarach, ale też w różnych barwach i z napisami. Zamiast dodatkowego tekstu czy obrazka, niektórzy stawiają na klasykę, wybierając koperty o ciekawej fakturze.

Wiele cennych informacji na temat kopert, a także ciekawych propozycji można znaleźć na stronie internetowej https://www.agkoperty.com.pl. Producent kopert A&G Koperty wykonuje wielobarwne nadruki na fragmencie bądź całej powierzchni przesyłki za pomocą profesjonalnych drukarek.

Rokrocznie ludzie na całym świeci przekazują sobie nawzajem miliony przesyłek. Wiele z nich wiążą z ogromnym ładunkiem emocjonalnym, a niektóre nawet mogą uratować czyjeś życie. Inne są mniej cenne, mają jednak ścisły związek z naszym życiem codziennym. Wszystko to jednak nie byłoby możliwe, gdyby nie koperty.