Rodzaje kas fiskalnych - czym się kierować wybierając?

Kasy fiskalne ERC (Electronic Cash Register)

Elektroniczne kasy rejestrujące to modele, które mają ograniczone możliwości konfiguracji oprogramowania. Kasa fiskalna ERC posiada oprogramowanie zainstalowane na stałe przez producenta. Nie można w niej zwiększyć pamięci, m.in. pojemności bazy towarowej. Ten rodzaj kasy fiskalnej ma małą pamięć RAM (1-8 MB), zatem po kilku latach użytkowania konieczna jest wymiana na nowe urządzenie. Co więcej – kasa fiskalna ERC nie współpracuje z komputerem i wymaga bezpośredniej obsługi kasjera.

Kasy ERC przeznaczone są dla małych firm i usług, w których zbędne jest rozbudowane oprogramowanie. Tego typu kasa fiskalna sprawdzi się na stoiskach bazarowych, w małych sklepikach, osiedlowych warzywniakach i u sprzedawców obwoźnych. Serwisowaniem kasy fiskalnej ERC może zajmować się osoba, która została wpisana do książki serwisowej. Urządzenia fiskalne ERC dzielą się na mobilne (przenośne), jednostanowiskowe i systemowe.

Kasy przenośne

Kasy mobilne mają niewielki rozmiar, zatem sprawdzą się u osób, które prowadzą sprzedaż obwoźną lub tam, gdzie lada sklepowa ma małą powierzchnię. Posiadają także niezbyt duży zakres funkcjonalności – można na niej zaprogramować do 3 000 kodów PLU. Takie urządzenia fiskalne stosowane są na targowiskach, na parkingach, na bazarach, podczas obsługi koncertów, festiwali i innych imprez plenerowych.

Kasy jednostanowiskowe

Można podłączyć do nich czytnik kodów lub komputer. Są niezbyt dużych gabarytów, więc sprawdzają się w małych sklepach osiedlowych, w niewielkich punktach gastronomicznych i w kioskach. Kasa fiskalna jednostanowiskowa jest także bardzo często stosowana przez sprzedawców w handlu obwoźnym.

Kasy systemowe

Kasy systemowe mogą pracować zamiast kasy fiskalnej jednostanowiskowej lub współpracować z innymi urządzeniami fiskalnymi, np. w dużym sklepie lub markecie, czyli tam, gdzie występuje przynajmniej kilka stanowisk z kasami. To kasy fiskalne, których pracę można zintegrować z komputerem, terminalem płatniczym, czytnikiem kart chipowych i drukarką paragonową. Połączenie kasy fiskalnej z komputerem pozwala na kontrolę sprzedaży na bieżąco oraz sprawdzenie aktualnych informacji dotyczących stanów magazynowych sklepu.

Komunikacja kasa fiskalna-komputer odbywa się w trybie online lub offline. W komputerze można więc sprawdzić wysokość obrotów sprzedawanych towarów i usług. W kasie systemowej można zaprogramować 60 000-120 000 kodów PLU.

Kasy fiskalne POS (Electronic Point Of Sale)

Elektroniczny system sprzedaży ma bardziej zaawansowaną technologię niż kasy fiskalne ERC. POS-y posiadają naprawdę wiele funkcji, przypominają wyglądem komputery przystosowane do ewidencjonowania obrotów sprzedaży towarów i usług. Prosty model kasy fiskalnej POS składa się z komputera, do którego podłącza się zazwyczaj drukarkę fiskalną, klawiaturę i monitor dotykowy.

Bardziej zaawansowane modele POS można połączyć z innymi urządzeniami, np.: terminalami płatniczymi, czytnikami kart magnetycznych, wagami elektronicznymi, etc. Co więcej można w nich wymienić oprogramowanie, powiększyć pamięć RAM oraz zainstalować nowy procesor. Oprogramowanie kasy także może być modyfikowane i dostosowane do potrzeb sklepu.

W kasie fiskalnej POS drukarka fiskalna podlega homologacji, a pozostałe części mogą być naprawiane przez serwis, który nie jest uprawiony. Kasy POS mają dyski twarde, które rejestrują transakcje przez długi czas (nawet do kilku lat wstecz). Tego rodzaju rozbudowane kasy fiskalne stosowane są w restauracjach, w sieciach sklepów odzieżowych oraz we wszystkich dużych przedsiębiorstwach usługowych i handlowych.

Kasy fiskalne i drukarki fiskalne – różnice

Przedsiębiorstwo, które rozpoczyna działalność gospodarczą stoi przed wyborem – kasa fiskalna czy drukarka fiskalna? Wybór urządzenia fiskalnego powinien być uwarunkowany przede wszystkim wielkością biznesu, liczbą oferowanych produktów/usług oraz koniecznością zatrudnienia osób. Zasadnicza różnica między kasą a drukarką fiskalną dotyczy pracy. Kasa fiskalna działa samodzielnie, a drukarka wymaga podłączenia do komputera i współdziałania z odpowiednim programem sprzedażowym zainstalowanym na komputerze. Program ten rejestruje informacje dotyczące obrotu sprzedaży w pamięci drukarki fiskalnej.

Co więc wybrać na początek działalności gospodarczej? Kasa fiskalna może być dobrą opcją dla firm posiadających niewiele produktów i usług oraz dla tych, którzy na starcie nie chcą inwestować dużych pieniędzy w rozbudowane oprogramowanie i dodatkowe urządzenia. Tym bardziej, że wybór kas fiskalnych na rynku jest ogromny – od urządzeń mobilnych po kasy systemowe, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Kasa fiskalna to opcja tańsza, ale mniej funkcjonalna – rozpoczynając działalność trzeba wprowadzać do niej niezbędne informacje dotyczące produktów i zapisać w pamięci kasy. Drukarka fiskalna ma bardziej złożone możliwości – dzięki programowi sprzedażowo-rozliczeniowemu można prowadzić raporty, przygotowywać analizy i wystawiać faktury VAT. Drukarka fiskalna ma system sprzedażowy; to doskonałe rozwiązanie dla punktów handlowych i usługowych posiadających duży i rozbudowany asortyment, takich jak: sklepy odzieżowe, sklepy z AGD i RTV, drogerie, sklepy spożywcze, markety, hurtownie, stacje paliw, etc.

Gdzie zakupić kasę fiskalną?

Zakup kasy fiskalnej po raz pierwszy może być nieco trudnym zadaniem. Wybór urządzeń fiskalnych na rynku jest ogromny i łatwo jest „zabłądzić”, szukając modelu spełniającego potrzeby naszego biznesu. Kupując kasę fiskalną, warto zwrócić uwagę na parametry, m.in.: pamięć RAM, procesor, klawiaturę, system zasilania, wyświetlacz, mechanizm wymiany rolki i prędkość. Równie ważne jest to, gdzie kupujesz kasę fiskalną – warto wybrać doświadczoną na rynku firmę.

Najlepsze rozwiązania zarówno dla małych, jak i dużych sklepów oraz gastronomii oferuje WOLANET – firma specjalizująca się w zakresie sprzedaży zaawansowanych systemów i urządzeń fiskalnych na terenie m.in. Warszawy.

Kasy fiskalne,drukarki fiskalne,szuflady kasowe,czytniki kodów, drukarki paragonów, monitory dotykowe, terminale komputerowe – te wszystkie urządzenia znajdziesz w WOLANET. W WOLANET każdy biznes może liczyć na wsparcie po wdrożeniu rozwiązań – bez względu na to, czy startujesz z małą firmą typu sklepik osiedlowy, czy z dużym lokalem gastronomicznym.