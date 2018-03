Każdą zmianę dotyczącą dochodów rodzin pobierających świadczenia z programu Rodzina 500 plus należy zgłaszać. Przekonało się o tym ponad 600 beneficjentów z Warszawy, którzy nie poinformowali o poprawie swojej sytuacji materialnej, co poskutkowało nakazem zwrotu kilku milionów złotych. Fałszywe wnioski o pomoc finansową są często kwestią niedopatrzenia, ale bywają także chęcią łatwego zdobycia pieniędzy.

Rodzinom, które deklarowały we wniosku, że ich dochód nie przekracza 800 złotych na osobę, przysługuje świadczenie już na pierwsze dziecko. Jeżeli jednak od chwili złożenia wniosku ich zarobki przekroczą maksymalną kwotę, beneficjenci tracą prawo do świadczenia. Mogą dostać pieniądze dopiero na drugie i kolejne dziecko.Jak mówi nam Katarzyna Pienkowska, naczelnik Wydziału Prasowego Urzędu Miasta Warszawy, w samej stolicy o wzroście swoich dochodów nie poinformowało ponad 600 rodzin. Ten sam problem dotyczy również innych miejscowości. W Poznaniu świadczenia musi zwrócić 320 beneficjentów, w Krakowie 900, a we Wrocławiu 500. Formę zwrotu reguluje ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.W Warszawie 124 tys. rodzin jest uprawnionych do pobierania świadczeń na pierwsze dziecko. Dzięki specjalnym systemom informatycznym gminy niemal z całą pewnością wychwycą fałszywe wnioski, dlatego należy niezwłocznie zawiadamiać o każdej zmianie dotyczącej dochodów.