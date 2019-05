Rodzinne pary powalczą o milion złotych ["Postaw na milion", odc 9]

Klaudia pasjonuje się sportem. Zaraziła tym swoją mamę i siostrę. Razem kibicują polskim siatkarzom, jeżdżą na różne mecze. Ostatnio zafascynowane są też żużlem. Poza tym uwielbiają podróże. Anna zawsze wykorzystuje takie wyjazdy na mecze, żeby zwiedzić różne miejsca, zobaczyć np. Muzea, czy zabytkowe kościoły.Wspólnym marzeniem mamy i córki jest wyjazd na Kubę. Fascynuje je ten kraj i ludzie. To byłby wyjazd ich życia.

Joanna Szczepkowska – Wethacz i Andrzej Szczepkowski

Joanna prowadzi jedyny w okolicy Cisnej escape room związany z Harrym Potterem. Wolne chwile lubi spędzać z mężem i dziećmi, grać w planszówki, chodzić po górach. Jest kibicem sportowym i lubi oglądać skoki narciarskie, żużel oraz tenis. Największą pasją Andrzeja jest muzyka. W czasach studenckich grał na perkusji. Do dziś zbiera płyty, ma ich prawie 5 tysięcy. Jego ulubionym zespołem jest AC/DC. Interesuje go tez architektura obronna. W trakcie wakacji stara się zwiedzać takie miejsca. Marzeniem Joanny jest wyjazd na olimpiadę Zimową albo na mecz Ligi Mistrzów. Andrzej marzy o podróżach i nowych płytach do kolekcji.