Roksana Węgiel wygrała The Voice Kids 2018, Eurowizję Junior 2018. Za sobą hity "Żyj" i "Obiecuję". Roxie w maju wydaje płytę [Wywiad wideo]

Roksana Roxie Węgiel pochodzi z Jasła. Z tego miasta są też Michał Szpak oraz Ralph Kamiński. Zacne grono.

"Anyone I Want To Be" - to piosenka z Eurowizji Kids, którą zawojowała świat muzyczny. Utwór ma już ponad 18 milionów wyświetleń na kanale YouTube.

"Żyj" to debiutancki singiel Roksany Węgiel. To piosenka o podążaniu za marzeniami i pielęgnowaniu w życiu rzeczy najważniejszych - tych najbliższych sercu. Wideoklip ma ponad 11 mln wyświetleń na YouTube.

„Obiecuję” to drugi singiel Roxie, który opowiada o momentach zwątpienia, utraty sił i rezygnacji, które spotykają każdego z nas. Właśnie w takich chwilach najważniejsi są prawdziwi przyjaciele. To oni wyciągają do nas pomocną dłoń i sprawiają, że uśmiech wraca na nasze twarze. Ten kawałek Roksany ma ponad 5 mln odtworzeń.

W programie Muzotok opowiada Tomaszowi Dereszyńskiemu o kulisach sławy.