Nie żyje Roman Kłosowski. Wybitny aktor zmarł w poniedziałek, 11 czerwca 2018 r., w wieku 89 lat. Poza rolami filmowymi, zapamiętamy go jako Maliniaka z serialu "Czterdziestolatek". Dalsza część artykułu poniżej.

O śmierci Romana Kłosowskiego poinformował warszawski Teatr Syrena, gdzie słynny aktor pracował w latach 80. Kłosowski był absolwentem PWST w Warszawie, a swoje pierwsze teatralne kroki stawiał w Szczecinie. Od 1955 występował w warszawskich teatrach (m.in.: Domu Wojska Polskiego, Dramatycznym i Syrenie). W drugiej połowie lat 70. był dyrektorem Teatru Powszechnego w Łodzi.Jako aktor filmowy Kłosowski pojawił się w kilku najgłośniejszych filmach zrealizowanych w Polsce po II wojnie światowej. Mogliśmy go oglądać na przykład w "Celulozie" Jerzego Kawalerowicza, "Eroice" Andrzeja Munka czy "Hydrozagadce" Andrzeja Kondratiuka.Określano go jako aktora charakterystycznego, przejawiał też nieprzeciętny talent komediowy (pamiętne role w "Ewa chce spać" Tadeusza Chmielewskiego czy "Cesarskie cięcie" Stanisława Moszuka). Zapamiętamy go także jako technika Romana Maliniaka z kultowego serialu "Czterdziestolatek" oraz kontynuacji "Czterdziestolatek. 20 lat później".