Romantyczny walentynkowy weekend we dwoje pod Warszawą

Jaki prezent na Walentynki dla kobiety swego serca?

To nieprawda, że najlepszymi przyjaciółmi kobiet są diamenty. Owszem, miło mieć na palcu albo szyi piękną błyskotkę, ale nie zastąpi ona bliskości, czułości i porozumienia z partnerem. Dlatego zastawiając się nad wyborem prezentu na Walentynki dla kobiety swojego serca, weź pod uwagę fakt, że w tym dniu najważniejsza jest pamięć o drugiej osobie oraz czułość, jaką ją obdarzymy. Obok tradycyjnych prezentów takich jak słodycze, bielizna czy kwiaty albo kartki z miłosnymi wyznaniami, warto wybrać coś, co umożliwi nam wspólne spędzenie czasu w warunkach daleko odbiegających od ponurej zimowej rzeczywistości za oknem. Walentynki w hotelu SPA będą w środku zimy niczym wyjazd nad ciepłe morze. Wyjątkowy pakiet dla dwojga - Pakiet Pełen Miłości - to możliwość spędzenia czasu w błogiej atmosferze relaksu i odprężenia. Romantyczny wystrój pokoju oraz nieograniczony dostęp do strefy SPA sprawią, że poczujecie się jakby właśnie nadciągał maj...

Jak przygotować się do Walentynek?

Zanim podejmie się decyzję o zakupie walentynkowego pakietu hotelowego dla zakochanych, warto bacznie przyjrzeć się ofertom. Na pewno trafnym wyborem będzie obiekt położony blisko Warszawy - nie mamy przecież ochoty na długą podróż, zależy nam na... długim weekendzie. Żeby maksymalnie wykorzystać walentynkowy weekend warto więc skorzystać z oferty Hotelu**Las Woda**, który przygotował dla swoich gości aż dwa okolicznościowe pakiety: I Love Party All Inclusive oraz I Love Party. Wśród najchętniej kupowanych są także nasze sztandarowe pakiety We Dwoje oraz We Dwoje Deluxe, które można sprezentować sobie i swojej ukochanej nie tylko z okazji Walentynek.

Wykupując któryś z romantycznych pakietów, warto utrzymać ten fakt w tajemnicy. Niespodzianka będzie tym większa, im dłużej będziemy zwlekać z odpowiedzią na pytanie o prezent na Dzień Zakochanych. I kiedy już kobieta naszego serca zwątpi w naszą kreatywność, przedstawimy plan wyjazdu: Walentynki w hotelu SPA na pewno wzbudzą entuzjazm większy niż pudełko czekoladek.

Błędy, których nie warto popełnić

Jeśli oferta Hotelu Las Woda wydaje się idealnie skrojona na potrzeby Twoje i Twojej partnerki, nie zwlekaj z rezerwacją. To jeden z najczęściej popełnianych błędów - czekanie do ostatniej chwili. Rezerwacja z wyprzedzeniem gwarantuje, że Twoje plany odnośnie walentynek nie spalą na panewce. Nie idź po linii najmniejszego oporu, kupując - jak co roku... - bombonierkę i kartkę ze sztampowym wyznaniem miłości. Postaw na czas spędzony razem, na pyszne jedzenie i grzane wino na powitanie, na śniadanie serwowane do pokoju i na całe dobrodziejstwo strefy SPA. Postaw na ciepłe lato w środku zimy - tylko zrób to teraz, bo oferta Hotelu Las Woda jest zbyt atrakcyjna, żeby nie spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Romantyczny czas we dwoje to najlepszy prezent!

Czas spędzony razem, bez pośpiechu i bez żadnych obowiązków to najlepsze, co może sobie zafundować zakochana para na Walentynki. Wyjdź z inicjatywą. Pokaż pani swojego serca, że nie czekasz, aż to ona przygotuje smaczny posiłek, że nie chcesz obarczać ją w walentynkowy weekend dodatkową pracą. Wyrwij Ją i siebie z rutyny codzienności i spędźcie romantyczny czas w hotelu SPA. Walentynkowa impreza z DJ’em i wyborną kolacją wprawi Was w wyjątkowy nastrój, a po szalonej zabawie nie będziecie musieli wzywać taksówki - nocleg w komfortowym pokoju o 4 - gwiazdkowym standardzie zapewni odpoczynek i regenerację. No i o poranku nie trzeba się będzie martwić o śniadanie.



Walentynki w Hotelu Las Woda to mogą być najprzyjemniejsze obchody Święta Zakochanych jakie dotąd zaplanowałeś...