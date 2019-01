Rondo Wiatraczna opanowane przez bezdomnych? Zrobili sobie nocne pole namiotowe na Grochowie

O sprawie zrobiło się głośno, kiedy opisano ją w mediach społecznościowych. Pani Klaudia, która zamieściła wpis, wyraziła ogromne zdziwienie widokiem namiotów w środku miasta. Poinformowała, że policja w ogóle takie zgłoszenia nie przyjęła, z kolei strażnicy miejscy jedynie pouczyli kampingujących na Grochowie.

Skontaktowaliśmy się ze Strażą Miejską i uzyskaliśmy informację, jak w takich sytuacjach można się zachowywać. Okazuje się, że strażnicy zareagowali prawidłowo.

- Jeśli nie były to osoby nietrzeźwe, nie robiły nikomu krzywdy, nie łamały prawa, ani nie wymagały hospitalizacji, to strażnicy mogli jedynie zaproponować przewiezienie do noclegowni. Prośba może jednak zostać odrzucona, ponieważ nie jest to działanie przymusowe - powiedział nam przedstawiciel referatu prasowego Straży Miejskiej.