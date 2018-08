Rotunda PKO z fasadą. Budynek zaczyna nabierać „kolorów”. Zakończenie prac pod koniec roku [ZDJĘCIA]

Rotunda PKO, jeden z symboli Warszawy, przechodzi wielką rewitalizację. Stara bryła nadgryziona zębem czasu oraz osłabiona po wybuchu gazu z 1979 roku, była – według inwestora – w opłakanym stanie. Rozwiązaniem była całkowita rozbiórka oraz stworzenie wiernej kopii w tym samym miejscu. Prace, w oparciu o projekt pracowni Gowin & Siuta, rozpoczęły się na początku 2017, a jeszcze pod koniec tego roku powinniśmy zobaczyć nową-starą Rotundę w całości.

- W tym momencie trwają prace związane z konstrukcją aluminiowej fasady. Razem z nią powstawać będzie również szklana elewacja która, ze względu na transparentność, będzie posiadała swój naturalny odcień – tłumaczy Marek Roszczyk, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego w Warszawie

W tej chwili budynek jest zamykany. Stalowy szkielet, wykonany w hucie Pokój w Rudzie Śląskiej, okładany jest aluminiową fasadą i szklaną elewacją. Wszystko jest dopasowane co do kilku milimetrów, co – jak słyszymy na budowie – jest zasługą spawaczy ze Śląska. Cała stalowa konstrukcja waży aż 500 ton. Dach zwieńczony jest tzw. „wężykiem generalskim”, wręcz identycznym jak w starej Rotundzie. Co ciekawe, całość jest również lekko przechylona.

Dobrze znanych elementów będzie zdecydowanie więcej. Po wejściu do budynku (poziom 0 i -1 zajmie bank) zobaczymy półokrągłe lady, a także drewniany sufit. Będą też windy i schody. Niedostępny będzie jednak środek, skąd kiedyś szliśmy na górę. Miejsce to zostanie przeznaczone do wewnętrznych potrzeb banku, związanych z przepływem gotówki.

Na piętrze, zgodnie z zapowiedziami, znajdzie się teren ogólnodostępny. Będzie tam kawiarnia oraz przestrzeń rozrywkowa aranżowana na miejsce konferencji, wystawę czy po prostu miejsce, gdzie będzie można podziwiać panoramę Warszawy. Kubatura Rotundy pozostanie bez zmian, jednak po przenosinach większości instalacji technicznych pod ziemię, udało się zyskać trochę powierzchni użytkowej.

Teren przed Rotundą

Rewolucję przechodzi nie tylko Rotunda, ale także cała południowa część tzw. Ściany Wschodniej. Niedługo otwiera się także Pawilon Zodiak, a za 2-3 lata wieżowiec J44. Już teraz wyremontowany zostanie teren przed budynkiem banku (w pobliżu w/w inwestycji). Znajdzie się tam m.in. amfiteatr z niewielką fontanną, będzie też plac, który w założeniu architektów ma tętnić życiem.

Ze względu na współprace z miastem i inwestorem pobliskiego wieżowca J44 (powstaje tuż obok Rotundy) możemy się spodziewać wspólnego i spójnego założenia architektonicznego. Na zaszczytne miejsce wróci również tablica upamiętniająca ofiary wybuchu gazu w Rotundzie z 1979 roku.

Prace nad rewitalizacją Rotundy przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na budowie słyszymy, że podwykonawcy spisują się bez zastrzeżeń, a na terenie inwestycji – odpukać – nie było żadnego poważniejszego wypadku. Wysoka jakość (zarówno prac jak i wykonania) ma przełożyć się także na prestiżowe certyfikaty BREEAM (poziom „Excellent”) oraz LEED.