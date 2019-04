Rowerem na łono natury

Natura już obudziła się z zimowego snu. I my mamy coraz więcej energii i ochoty, aby wyrwać się z domu. Na weekend, na majówkę, na rowerze lub pieszo. Gdzie? Wokół Krakowa jest tyle pięknych, zachęcających do wiosennej aktywności terenów, że wybór miejsca rzeczywiście może nastręczać trudności.

Dlatego podpowiadamy. Wzgórza Wyżyny Miechowskiej zachwycają swą malowniczością. Tereny zostały wpisane do programu sieci obszarów objętych ochroną przyrody Natura 2000, którego celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków uważanych za cenne i zagrożone w skali całej Europy. To raptem 40 kilometrów od gwarnego, zasnutego smogiem Krakowa, a zupełnie inny świat. Świat unikalnej przyrody, zapierających dech w piersiach widoków, a także lekcja polskiej historii.

W tej atrakcyjnej okolicy usytuowany jest Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & Spa, gdzie przez cały rok działa wypożyczalnia rowerów i gdzie można się zapoznać z trasami turystycznymi, a z wieży widokowej obejrzeć okolicę. To właśnie z tego miejsca możemy rozpocząć naszą rekreacyjną przygodę. A także ją zakończyć. Kiedy zmęczeni całodzienną aktywnością zanurzymy się w hotelowym basenie, zjemy regenerujący posiłek, poczujemy się jak nowo narodzeni. Gotowi na dalsze odkrywanie świata.

Przyroda i krajobraz Wyżyny Miechowskiej

Duży walor przyrodniczy Wyżyny Miechowskiej podkreślają liczne rezerwaty, a także występowanie na tym obszarze ok. 60 gatunków roślin prawnie chronionych. Na bogactwo szaty roślinnej składają się lasy, zwłaszcza zbiorowiska grądowe świetlistej dąbrowy. Występuje w nich wiele gatunków rzadkich i chronionych roślin, m.in. zawilec wielkokwiatowy, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, róża francuska, kokoryczka okółkowa, tojad, storczyk szerokolistny i wiele innych. Na niezalesionych pagórkach kredowych i stromych zboczach wąwozów lessowych rozwijają się kwietne murawy stepowe z udziałem bardzo wielu rzadkich w skali kraju i chronionych gatunków roślin, m.in.: dziećsiła popłocholistnego i dziewiećsiła bezłodygowego. Na obrzeżach muraw kserotermicznych i lasów, a także na miedzach pól znajdziemy zarośla leszczynowe i tarninowe z udziałem w runie gatunków leśnych i kserotermicznych.

Różnorodność roślinna powoduje ogromną różnorodność wśród mieszkańców tych terenów. Bardzo liczna grupą są owady, a wśród nich motyle - paź królowej, rusałki. Siedliska związane z wodą zamieszkują płazy, m.in. kumak nizinny, traszka zwyczajna, grzebiuszka ziemna. Jaszczurki, zaskrońce i żmije wolą tereny suchsze, bardziej nasłonecznione. Spotkamy tutaj także liczne ptaki, np. czaple białe, orły przednie, bociany czarne, kobuzy, płomykówki i puszczyki, dzięcioły, zimorodki, dudki, a także dziki, sarny, borsuki, lisy, kuny, łasice i gronostaje oraz nietoperze i bobry.

Zabytki i historia

Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej znajdują się liczne stanowiska archeologiczne, a także zabytki architektury sakralnej, zespoły dworsko-parkowe oraz zachowane układy zabudowy miejskiej. Dawne dwory zwiedzać można w Kozłowie i Januszowiczkach. Zespoły pałacowo-parkowe także zasługują na szczególna uwagę, zwłaszcza renesansowy zamek na Mirowie w Książu Wielkim, wokół którego rozciąga się obszerny park. Na zachód od Książa Wielkiego znajduje się pałac Hallerów w Mianocicach, który szczyci się urozmaiconą architekturą. W Rzędowicach znajduje się dawny dwór wiejski należący niegdyś do Zdziechowskich.

Trasa rowerowa z Hotelu Mercure Racławice Dosłońce poprowadzi nas na dawne pole bitwy pod Racławicami, gdzie 4 kwietnia 1794 roku polskie wojska powstańcze pod wodzą Tadeusza Kościuszki pokonały wojska rosyjskie. Na cześć tego wiekopomnego wydarzenia został usypany Kopiec. Obejrzymy pomnik Bartosza Głowackiego, polskiego chłopa, kosyniera, który w bitwie pod Racławicami odznaczył się wielkim męstwem - zdobył działo rosyjskie, gasząc lont czapką. W Górach Miechowskich historię II wojny światowej przypomni nam pomnik poświęcony pamięci żołnierzy oddziału partyzanckiego „Skrzetuski”. Na chwilę możemy zatrzymać się także w Grzymałowie, skąd roztacza się piękny widok na okolicę (dolina Kalinki i Nidzicy, garb Wodzisławski, renesansowy zamek w Książu, kompleksy leśne okolic Książa i Trzonowa).

Dlaczego rower?

Jazda na rowerze to sport dla wszystkich, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Od wiosny do jesieni możemy zatem pedałować, traktując tę formę aktywności jako rekreację lub znakomity środek pozwalający w miarę szybko dotrzeć do celu. W miastach buduje się coraz więcej ścieżek rowerowych, jednak prawdziwa przyjemność i relaks to wycieczki na łono natury. Rekreacyjna, regularna jazda na rowerze podnosi sprawność fizyczną i poprawia wydolność organizmu nie obciążając go. Lekarze zalecają rower młodym i starszym, chudym i grubszym, zdrowym i chorym. Bo tak naprawdę do tej formy ruchu przeciwwskazań medycznych jest niewiele.

Serce podczas wysiłku uderza szybciej, w związku z czym krew również lepiej krąży, dotleniając narządy wewnętrzne. Zwiększa się wydolność serca i układu oddechowego, tak że po pewnym czasie zadyszka będzie tylko wspomnieniem (lekarze zalecają jazdę na rowerze zawałowcom, nadciśnieniowcom, chorym po wylewach, cierpiącym na schorzenia żył i żylaki, ponieważ pedałowanie usprawnia również przepływ krwi w kończynach). Dotleniony na świeżym powietrzu organizm sprawniej funkcjonuje, a dzięki fizycznej aktywności wydzielają się endorfiny, nazywane hormonami szczęścia, co sprawia, że nasze samopoczucie ulega zdecydowanej poprawie i odreagowujemy wszystkie stresy. Kiedy pedałujemy wolno, spalamy ok. 300 kcal, kiedy szybko – nawet ok. 600 kcal. Korzyść niebagatelna - spalamy kalorie i gubimy nadprogramowe kilogramy. Podczas jazdy pracują nie tylko mięśnie łydek, ud i pośladków – kiedy wjeżdżamy pod górę aktywne są również mięśnie ramion i klatki piersiowej, a także brzucha i grzbietu. Jazda na rowerze usprawnia stawy kolanowe i skokowe, poprawiając ich ruchomość, taki trening wzmacnia też mięśnie pleców, podtrzymujące lędźwiowy odcinek kręgosłupa. To wspaniała gimnastyka dla całego organizmu!

Wypoczynek i regeneracja sił

Wypoczynkiem i regeneracją sił będzie zakończenie wycieczki rowerowej w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & Spa. Pracownicy hotelu starają się zorganizować gościom takie warunki, aby mogli się w pełni zrelaksować. Do ich dyspozycji jest basen, ponadto jacuzzi wewnętrzne, a w lecie także na zewnątrz, taras wypoczynkowy z leżakami do opalania, trzy rodzaje saun, 11 gabinetów zabiegowych, gdzie można skorzystać z zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i fizjoterapeutycznych, kąpieli relaksacyjnych lub balneologicznych, np. solankowych albo siarczkowych. W balijskim SPA można się oddać w ręce profesjonalnych balijskich terapeutek oferujących masaże z różnych zakątków świata.**Bar i restauracja zapewniają smakowite posiłki, natomiast komfortowe pokoje hotelowe regenerujący wypoczynek i sen.

A kto po całodziennej eskapadzie ma jeszcze siły, po krótkim odpoczynku i posiłku nie musi błogo leniuchować. Na 4 hektarach należących do hotelu znajdują się stanowiska do nauki i gry w golfa, kort tenisowy, boiska do koszykówki i siatkówki. Dodatkowo można posiedzieć w chacie grillowej, rozpalić ognisko i piec kiełbaski.