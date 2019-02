Rowerowy Maj 2019, Warszawa. W tym roku rekordowa liczba dzieci weźmie udział w akcji

Kampania Rowerowy Maj odbędzie się w Warszawie po raz czwarty. Tym razem ponad 100 tysięcy dzieci z warszawskich szkół i przedszkoli będzie aktywnie dojeżdżać do szkoły - na rowerze, hulajnodze lub rolkach. Za każdy aktywny przejazd uczeń otrzyma naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. W ubiegłym roku dzieci podróżowały w ten sposób ponad milion razy. Przed startem akcji, uczniowie zostaną odpowiednio przeszkoleni. Organizatorzy przygotowali 3000 godzin zajęć , m.in. z pierwszej pomocy, techniki jazdy, serwisowania rowerów i przepisów drogowych.

- Kampania jest świetną okazją do edukowania przez zabawę. Jej celem jest dostarczanie radości i zdrowej rywalizacji, ale także wyrabianie dobrych nawyków i pokazywanie dobrych manier na drodze - podkreślają organizatorzy akcji Rowerowy Maj.

Rekordowa liczba uczestników

Kilka dni temu zakończyła się rekrutacja uczestników do tegorocznej kampanii Rowerowy Maj. Zgłosiła się rekordowa liczba uczniów - ponad 100 tysięcy. - W tegorocznej akcji uczestniczyć będzie 2/3 warszawskich szkół – czyli ponad 140 placówek, w tym blisko 40 nowych. Przedszkola zaprosiliśmy do udziału po raz pierwszy, a zareagowały dużym entuzjazmem. Zgłosiło się ich 107, co stanowi 1/3 wszystkich przedszkoli, do aktywności zapraszamy ponad 15 tysięcy przedszkolaków - podsumowują organizatorzy.

W tym roku w akcji Rowerowy maj weźmie udział:

ponad 100 tys. uczestników

uczestników ponad 140 szkół , w tym aż 40 nowych - to 2/3 wszystkich placówek w Warszawie

, w tym aż 40 nowych - to 2/3 wszystkich placówek w Warszawie blisko 110 przedszkoli

Rowerowy Maj to pomysł Gdański. Obecnie kampania jest ogólnopolska, a jej celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz zrównoważonej mobilności wśród dzieci. Akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W maju parkingi rowerowe przy szkołach pękają w szwach. Szkoły zmuszone są do zmian organizacyjnych: parkingi są zamykane dla samochodów, boksy w szatniach przeznaczane na przechowywanie hulajnóg czy rolek. Pojawiają się nawet specjalne ławki, gdzie dzieci mogą zmieniać buty z kółkami na kapcie. Starsi uczniowie wspierają młodszych, pojawiają się poranne dyżury które pomagają zapanować nad mrowiem jedno- i wielośladów.