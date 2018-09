Rowerzyści na moście Poniatowskiego. Zablokowali ruch jadąc... zgodnie z przepisami

Most Poniatowskiego to niezwykle ważny szlak komunikacyjny dla mieszkańców Warszawy. Codziennie przejeżdżają nim tysiące samochodów. Rowerzyści, z obawy o swoje bezpieczeństwo, najczęściej decydują się na jazdę chodnikiem. To z kolei powoduje wiele niebezpiecznych i nieprzyjemnych sytuacji z udziałem ich oraz pieszych. Chodnik jest tam bardzo wąski i wymijanie się na nim nie należy do rzeczy łatwych.

Dlatego aktywiści z Zielonego Mazowsza, wraz z zaprzyjaźnionymi rowerzystami uznali, że pokażą wszystkim co się stanie, jeśli osoby na rowerach będą jechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Przenieśli się więc na jezdnię. Momentalnie za każdym rowerem powoli snuł się sznur samochodów. Zniecierpliwieni kierowcy wymijali rowerzystów wjeżdżając na bus pas lub korzystali z zatoczek autobusowych nie tylko łamiąc przepisy, ale także tworząc niebezpiczne sytuacje.

Happening miał ukazać wadliwą organizację ruchu na moście Poniatowskiego. Zarówno dla kierowców, rowerzystów jak i pieszych. Pół biedy kiedy skończy się na awanturze i wyzwiskach. Gorzej, jeśli kończy się tak jak w sobotę.