Rowerzyści, Warszawa. Rośnie liczba wypadków z udziałem rowerów. Sprawcami są głównie kierowcy

Kierowcy sprawcami wypadków

W raporcie znajdziemy również aktualne statystki o sprawcach wypadków. - W 75% byli to kierowcy pojazdów silnikowych. Za 23 na 1018 zdarzeń winę ponieśli rowerzyści. Wypadki najczęściej zdarzają się w okresie od kwietnia do października. Prawie połowa zdarzeń ma miejsce w godzinach szczytu - od 8:00 do 9:00 oraz 15:00 do 18:00. W ubiegłym roku najmłodszy poszkodowany rowerzysta miał 7 lat, a najstarszy 87 lat. Najwięcej wypadków zdarza się w świetle dziennym, przy dobrych warunkach pogodowych i na suchej nawierzchni.

Najczęstszy powód - nieustąpienie pierwszeństwa

W 2018 roku najczęstszym powodem zdarzeń było nieudostępnienie pierwszeństwa przejazdu. W sumie odnotowano 438 takich sytuacji. Kolejnym powodem jest nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów (178 zdarzeń). W tym przypadku winę ponieśli prawie wyłącznie kierowcy samochodów (98%).