Rowerzysta o krok o tragedii. "Nie chcemy sobie wyobrażać, co by było, gdyby nie założył kasku"

Do Kazoory przyjeżdżają chętni wrażeń amatorzy tzw. "kolarstwa grawitacyjnego". Można tu poskakać, poszaleć, poćwiczyć akrobacje na rowerze. Wśród stałych bywalców tego miejsca był także Tomas. -Jeżeli jeździsz trochę dłużej po Kazoorce, to na pewno miałeś/aś okazję spotkać Pana Tomka "Tomasa" Profica, który działa na górce już grubo ponad dekadę - piszą o poszkodowanym na swoim profilu właściciele Bike Parku, gdzie doszło do zdarzenia. Niestety, nawet spore doświadczenie i umiejętności nie ochroniły kolarza przed poważnym upadkiem.

Spadł z roweru podczas pokonywania toru. Pomimo mocnych obrażeń głowy udało mu się jednak wyjść z wypadku bez naprawdę poważnych obrażeń.

Jednak przypadek ten ma być przede wszystkim przestrogą dla tych, którzy lekkomyślnie traktują kwestie związane z bezpieczeństwem.

- Nie chcemy sobie wyobrażać, co by się stało, gdyby nie założył kasku. Dlatego za zgodą Tomasa publikujemy poniższe zdjęcie aby rozbudzić wyobraźnię zarówno młodszych i starszych użytkowników oraz życzymy szybkiego powrotu do zdrowia Tomkowi! - piszą właściciele Bike Parku Kazoora na swoim profilu facebookowym.

Ursynowska trasa to największy tego typu obiekt na Mazowszu. Bike Park powstał z incjatywy stowarzyszenia Kazoora. Odbywały się tu m.in. mistrzostwa polski w kolarstwie górskim.