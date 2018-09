Rowerzysta śmiertelnie potrącił kobietę, rowerzystka nie ustąpiła pierwszeństwa. Cykliści ofiarami czy winowajcami?

Piesza pod kołami rowerzysty. Zmarła w szpitalu

Wydaje się, że w obliczu dramatu, jaki rozegrał się w ubiegłą sobotę na Moście Poniatowskiego, wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni zastanowić się nad sposobem swojej jazdy i przypomnieć sobie o wszelkich zasadach bezpieczeństwa. Rzeczywistość niestety jest inna i w Warszawie doszło do kolejnego tragicznego wypadku z udziałem rowerzysty.

W piątek 14 września policja poinformowała o wypadku na Saskiej Kępie, w którym bezwzględnie zawinił cyklista. Rowerzysta jechał chodnikiem zupełnie nie zważając na pieszych. Rozpędzony mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie i potrącił ją. Piesza upadła i uderzyła głową o beton, a sprawca w pośpiechu oddalił się z miejsca zdarzenia. Kobietę przewieziono do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarła.

Gdyby nie pewien zbieg okoliczności, o odnalezienie cyklisty z pewnością byłoby bardzo trudno. Rowery nie są przecież oznaczone numerami rejestracyjnymi, trudniej też wskazać jakieś szczególne cechy takiego pojazdu. Okazało się, że policjant, który miał poprowadzić śledztwo w tej sprawie, w dniu wypadku widział sprawcę. Wtedy jeszcze nie wiedział kim jest dziwnie zachowujący się mężczyzna stojący na przystanku z rowerem. Kiedy śledczy zapoznał się z rysopisem sprawcy podanym przez świadków, skojarzył fakty. Jak czytamy w policyjnym komunikacie - Szczegółowe ustalenia i wnikliwe rozpoznanie śledczych doprowadziło kryminalnych do 43-letniego Rafała K. Został on błyskawicznie zatrzymany. Odpowie on przed sądem za nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowanie wypadku, w wyniku którego doszło do śmierci. Sprawca może spędzić w więzieniu 8 lat.

Niebezpieczny wypadek na Rakowcu

O innym niebezpiecznym zdarzeniu drogowym poinformował portal iochota.pl. We wpisie zamieszczonym przez mieszkańca dzielnicy, możemy przeczytać o skrajnej nieodpowiedzialności rowerzystki. "Z niewiadomych przyczyn nie ustąpiła pierwszeństwa pojazdowi jadącemu prawidłowo ul. Okińskiego. Dla niewtajemniczonych - jadąc pod prąd ul. Sąchocką nadjeżdżający z ul.Okińskiego są z prawej strony, dlatego mają bezwzględne pierwszeństwo." - napisał ochocianin. Z dalszej części tekstu możemy wywnioskować, że rowerzystka została uderzona przez samochód. "Tym razem obyło się na stłuczeniach." - napisał autor. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że do tragedii brakowało naprawdę niewiele.

Policja przypomina, że w ciągu ostatnich trzech lat (od 2014 r. do 2017 r.) warszawscy rowerzyści spowodowali 232 wypadków, w których zginęło 26 osób, a 223 zostało rannych. W większości wynika to z nierozważności i nieprzestrzegania przepisów (w tym również spowodowanego ich nieznajomością).