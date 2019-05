Rozbawieni na Pradze – dzień dziecka w Galerii Wileńskiej

Praga jako dzielnica zakorzeniona w tradycji to idealne miejsce do przypomnienia sobie dziecięcych zabaw wcześniejszych pokoleń. Do dyspozycji gości wydarzenia będą kultowe zabawki z dawnych czasów, takie jak kalejdoskop, bierki, jojo, rzutki czy guma do skakania. Za to w strefie dzisiejszej rozrywki dostępne będą urządzenia oparte na najnowszych technologiach – symulatory wykorzystujące wirtualną rzeczywistość i mata do tańczenia.

Aktywności wyjdą także przed Galerię – klienci i przechodnie będą mogli przypomnieć sobie tradycyjne zabawy podwórkowe poprzez wspólną grę w klasy, gdzie w ruch pójdzie kolorowa kreda. Nie zabraknie też konkursów z nagrodami, warsztatów kreatywnych nawiązujących do tematu przewodniego wydarzenia i przypomnienia sobie zabaw z dzieciństwa.

Wydarzenie będzie zlokalizowane w Galerii Wileńskiej na poziomie +1. Udział w nim jest bezpłatny. Korzystanie z symulatorów i maty do tańczenia będzie możliwy dla posiadaczy Karty Stałego Klienta Galerii Wileńskiej. Kartę można bezpłatnie założyć pod adresem www.galeriawilenska.pl/registration.