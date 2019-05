Rozbity samochód pod Pałacem Kultury, łóżko w parku i wanna przy Koszykach. W Warszawie pojawiły się tajemnicze obiekty

Dlaczego stara wanna stoi na chodniku?

Od kilku dni w Warszawie można trafić na tajemnicze obiekty - rozbity samochód, starą wannę i zaścielone łóżko z tacą, na której przyniesiono śniadanie. Okazuje się, że instalacje te pełnią bardzo ważną rolę - mają zachęcić mieszkańców do czytania książek i jednocześnie zapraszają na majowy Międzynarodowy Festiwal Literatury Apostrof. - W ten sposób Empik pokazuje, że literatura jest wszędzie: każdy przedmiot, sytuacja czy nawet rozmowa może mieć odniesienie do naszych lektur - tłumaczą pomysłodawcy akcji.

Akcja jest zachętą do tego, żeby odkrywać w sobie pasję do literatury i żyć książkami na co dzień. To jednocześnie zaproszenie na Apostrof. Międzynarodowy Festiwal Literatury, który odbędzie się w dniach 20–26 maja 2019 roku.

Rozbity samochód przy dworcu Warszawa Śródmieście nawiązuje do książki Henninga Mankella „Mężczyzna, który się uśmiechał”. Łóżko z tacą, na której przyniesiono śniadanie ustawione w parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego przy restauracji Na Lato to scena z „Ulissesa” Jamesa Joyce’a, a wanna stojąca na chodniku przy Hali Koszyki to odniesienie do „Pamiętnika znalezionego w wannie” Stanisława Lema.