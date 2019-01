Rozbudowa ulicy Puławskiej. Ulica będzie miała po trzy pasy ruchu, ale najpierw rozbiórka

Rozbudowa ulicy Puławskiej w Piasecznie

Zanim dojdzie do poszerzenia ul. Puławskiej na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Syrenki, przebudowane zostaną wiadukty należące do PGNiG Termika. Prace nad rozebraniem starego wiaduktu kolejowego i budową nowego z wyższym prześwitem, powinny rozpocząć się wiosną.

- Rozpoczęcie przebudowy wiaduktu nad ulicą Puławską w Piasecznie planowane jest na wiosnę bieżącego roku. Roboty zasadnicze związane z wymianą wiaduktu będą realizowane w terminie od początku maja do końca sierpnia 2019 roku. Po zakończeniu robót zasadniczych nastąpi faza robót wykończeniowych, która maksymalnie może potrwać do grudnia br. Obecnie trwają przygotowania techniczne wykonawcy do rozpoczęcia inwestycji - mówi Mariusz Orzełowski z PGNiG Termika

Projekt i przebudowa wiaduktu umożliwią poszerzenie ul. Puławskiej w zakresie budowy trzech pasów ruchu w każdym kierunku oraz podwyższą jego światło pionowe, co będzie zapobiegało uszkodzeniom przęsła wiaduktu przez pojazdy drogowe o wysokim ładunku.

Przebudowa pozwoli na poszerzenie ul. Puławskiej. Wykonanie potrzebnej dokumentacji w ubiegłym roku zleciła gmina Piaseczno. Jeszcze w tym miesiącu samorząd ma ją przekazać Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Za 6 mln zł Puławska ma być przebudowana z obecnych dwóch do trzech pasów ruchu od ul. Energetycznej do ul. Syrenki w Piasecznie. Dzięki temu zniknie półkilometrowe wąskie gardło do przebudowanego w zeszłym roku skrzyżowania z ul. Okulickiego.

- Po otrzymaniu dokumentacji będziemy mogli przystąpić do przygotowania przetargu, w którym wyłonimy wykonawcę prac - zapowiada Małgorzata Tarnowska, z GDDKiA.

Jak mówi nam rzeczniczka, pod nowymi wiaduktami powstaną po trzy pasy ruchu w każdą stronę, chodniki i ścieżka rowerowa. Podczas prac wykonane zostanie też nowe odwodnienie oraz prace związane z mediami.

- Planujemy rozpocząć prace po tym, gdy Termika zakończy swoje roboty - dodaje Tarnowska.

Jeśli wszystkie prace będą przebiegać planowo, to jest szansa, że za dwa lata ul. Puławska od pl. Unii Lubelskiej w Warszawie, aż do skrzyżowania przy Laminie w Piasecznie, będzie miała po trzy pasy ruchu.