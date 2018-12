Rozkład jazdy Warszawa Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, Nowy Rok. Będzie zabytkowa linia M

Zamknięte ulice: Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście

Zamknięcie dla ruchu drogowego ul. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście od 23.12.2018 (niedziela) od godz. 23:15 do 07.01.2019 (poniedziałek) do godz. 05:00.

W związku z zamknięciem dla ruchu kołowego ciągu ulic Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście na odcinku od ronda de Gaulle’a do ul. Senatorskiej w terminach:

1) od nocy 23/24.12.2018 r. od początku kursowania linii nocnej (linie dzienne od dnia 24.12.2018 r. od początku kursowania) do nocy 1/2.01.2019 r. do końca kursowania linii nocnej (linie dzienne do dnia 1.01.2019 r. do końca kursowania),

2) od nocy 4/5.01.2019 r. od początku kursowania linii nocnej (linie dzienne od dnia 5.01.2019 r. od początku kursowania) do nocy 6/7.01.2019 r. do końca kursowania linii nocnej (linie dzienne do dnia 6.01.2019 r. do końca kursowania)

Autobusy linii E-2, 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44 zostaną skierowane na trasy objazdowe i kursowanie tych linii realizowane będzie na podstawie specjalnych rozkładów jazdy.

Uruchamia się funkcjonowanie przestanków:

PL. PIŁSUDSKIEGO 01 zlokalizowanego przy ul. Wierzbowej w rejonie skrzyżowania z ul. Moliera . Przystanek obowiązuje jako stały dla autobusów linii 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222 oraz jako warunkowy dla autobusów linii N44;

PL. TEATRALNY 04 zlokalizowanego przy ul. Moliera w rejonie skrzyżowania z ul. Senatorską. Przystanek obowiązuje jako stały dla autobusów linii 116, 178, 180, 503 i 518 oraz jako warunkowy dla autobusów linii N44.

Zawiesza się funkcjonowanie przystanków:

FOKSAL 01 i 02;

UNIWERSYTET 01 i 02;

HOTEL BRISTOL 01 i 02;

PL. ZAMKOWY 01 i 02;

ORDYNACKA 01 i 02.

Rozkład jazdy Warszawa - w dniach 22-23 grudnia 2018 (sobota-niedziela)

Autobusy:

obowiązuje rozkład jazdy soboty

linie lokalne typu L-x obowiązuje rozkład jazdy bez zmian

specjalne rozkłady jazdy (zasilenie linii): 180, 189, 190 (na trasie skróconej CH Marki - Metro Ratusz Arsenał), 517 (na trasie skróconej Ursus-Niedźwiadek - Centrum)

uruchomienie linii C40 (podjazdy pod wszystkie bramy Cmentarza Północnego, śladem linii 409)

specjalny rozkład jazdy linii 193 (przerwa w zajęciach SGGW – ograniczenie częstotliwości)

linie nocne - obowiązuje rozkład jazdy bez zmian

Tramwaje w weekend 22-23 grudnia będą kursować wg sobotniego rozkładu jazdy.

Metro, SKM w weekend 22-23 grudnia będą kursować wg sobotniego rozkładu jazdy.

Rozkład jazdy Warszawa - wigilia - 24 grudnia 2018

Autobusy w wigilię będą kursować wg sobotniego rozkładu jazdy. 24 grudnia również Zarząd Transportu Miejskiego zawiesza kursowania linii: 121, 130, 195, 196, 205, 206, 214, 225, 256, 501, ale za to zwiększy częstotliwość kurowania autobusów (przez cały dzień) linii 180, w ramowych godzinach 6:00-14:00 linii: 105 (na trasie skróconej Os. Górczewska – Rondo Daszyńskiego), a także linii: 122, 128, 132, 138, 140, 145, 150, 155, 160, 162, 167, 182, 186, 190 (na trasie skróconej CH Marki – Metro Ratusz Arsenał), 504, 507, 512, 520, 523, 527, 719, 723, 739. W wigilię zostanie uruchomiona linia cmentarna C40 (podjazdy pod wszystkie bramy cmentarza Północnego, śladem linii 409).

Poza tym możemy spodziewać się specjalnego rozkładu jazdy linii:

126 (kursowanie do ok. godz. 15-tej) oraz ograniczenia częstotliwości po ok.godz.14:00 kursowania autobusów linii: 105, 112, 114, 131, 149, 165, 171, 189, 190, 191, 192, 193, 218, 503, 507, 509, 520, 523. Linie nocne w wigilię będą kursować wg weekendowych rozkładów jazdy (linie N5x wg niedzielnego). Odbędzie się także korekta trasy (rozkład specjalny) linii: 156 (skierowanie przez kraniec Targówek w zastępstwie linii 256), 157 (skierowanie przez ul.Hłaski w zastępstwie linii 205), 218 ( od ok. godz.17.00 podjazdy do pętli „Spartańska” za linie 168 i 222)

Rozkład jazdy Warszawa - tramwaje w wigilię:

obowiązuje sobotni rozkład jazdy

zawieszenie kursowania linii: 13, 14, 18, 25

zasilenie w porannym szczycie: 2, 24, 26, 31

skrócenie trasy linii 7 (od ok. godz.16-tej): Kawęczyńska-Bazylika - Pl. Narutowicza

Rozkład jazdy Warszawa - metro w wigilię:

Obowiązuje rozkład jazdy świąteczny. Od ok. godz.17.00 linia kursuje M1 co ok.7 min, linia M2 kursuje co ok. 8 min.

Rozkład jazdy Warszawa - SKM w wigilię:

Kursuje wg rozkładu jazdy dnia świątecznego.

Ograniczenie kursowania linii (od ok.godz.16.00-17.00):

w całości: 4, 6, 10, 22, 27, 28, 102, 107, 117, 118, 119, 129, 139, 155, 166, 168, 177, 182, 184, 187, 193, 201, 204, 207, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 227, 228, 249, 251, 262, 504, 514, 518, 735, 736

częściowo (zawieszenie wytypowanych kursów): 108, 116, 131, 141, 153, 161, 165, 169, 172, 180, 181, 194, 198, 218, 409, 500, 717, 709, 730, L39

zmniejszenie częstotliwości: 1, 2, 3, 9, 11, 15, 17, 20, 22, 23, 33, 35

pozostałe linie autobusowe będą utrzymane do końca kursowania bez zmian

od godz.17.00 autobusy linii przyspieszonych zatrzymywać się będą „na żądanie” pasażera na wszystkich przystankach na trasie

Rozkład jazdy Warszawa - Święta Bożego Narodzenia - komunikacja w dniach 25-26 grudnia 2018

Autobusy:

obowiązuje świąteczny rozkład jazdy

zawieszenie kursowania linii: 118, 121, 126, 130, 139, 182, 195, 196, 201, 205, 206, 207, 209, 212, 214, 220, 225, 228, 249, 256, 262, 501, 735

korekta trasy (rozkład specjalny):

linia 156 - zmiana trasy (skierowanie przez kraniec Targówek w zastępstwie linii 256)

linia 157 - zmiana trasy (skierowanie przez ul. Hłaski w zastępstwie linii 205)

linia 177 - wydłużenie trasy do pętli „P+R Al.Krakowska” (za linię 220)

linia 251 – skierowanie wybranych kursów przez Ogród Botaniczny (w zastępstwie linii 139)

rozkłady specjalne linii (ograniczenie częstotliwości): 105 (zawieszenie kursów skróconych), 108, 112, 114, 131, 149, 165, 171, 189, 190, 191, 192, 193, 218, 239, 409, 500, 503, 507, 509, 520, 523, 709

linie nocne kursują:

25/26.12.2018r. - wg weekendowych rozkładów jazdy (linie N5x wg niedzielnego)

26/27.12.2018r. - wg niedzielnych rozkładów jazdy

Rozkład jazdy Warszawa - tramwaje w Święta Bożego Narodzenia

- obowiązuje świąteczny rozkład jazdy,

- zawieszenie kursowania linii: 13, 14, 18, 25,

- rozkłady specjalne dla linii:1, 2, 9, 17, 33,

- uruchomienie zabytkowej linii: M (tylko w dniu 26.12.2018r.).

Linia będzie kursowała na trasie: PL. NARUTOWICZA - Grójecka - pl. Zawiszy - Aleje Jerozolimskie - most Poniatowskiego - al. Poniatowskiego - al. Zieleniecka - Targowa - 11 Listopada - Stalowa - Środkowa - Wileńska - Czynszowa - CZYNSZOWA - Czynszowa - Stalowa - 11 Listopada - Targowa - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Okopowa - Towarowa - pl. Zawiszy - Grójecka - PL. NARUTOWICZA. Aby nią pojechać wystarczy zwykły bilet.