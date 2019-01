Rozmawiaj, śpiewaj, tańcz i baw się razem z Rybką MiniMini w każdy weekend w wybranych Multikinach w całym kraju!

Biorąc udział w pokazach z serii „KinoMagica”, mali widzowie wspólnie z Rybką MiniMini przeżyją niezwykłe przygody i sami zdecydują o przebiegu fabuły. Dzieci nie tylko zobaczą Rybkę na dużym ekranie, ale także będą mogły wejść z nią w różnego rodzaju interakcje, takie jak rozmowa czy wspólne śpiewanie i taniec. Dzięki unikalnej technologii Anivatar™ Rybka MiniMini jest animowana i dubbingowana na żywo, dlatego naprawdę słyszy publiczność, prowadzi autentyczne rozmowy z widzami i może reagować na wszystko, co się dzieje na widowni. Nowatorska formuła show powoduje, że widz aktywnie uczestniczy w pokazie.

Chcemy wyprzedzać trendy i być liderem nowych technologii, dlatego we współpracy z producentem anivatarów, firmą Verne Vision, wdrażamy nowatorską formułę pokazów, które są nastawione na interakcję. Wierzymy, że ten innowacyjny projekt przyciągnie do kin rzesze małych fanów Rybki MiniMini i wzbudzi wśród nich duże emocje. To będzie wspaniałe uczucie: po tylu latach, móc wreszcie porozmawiać z Rybką MiniMini

- mówi Anna Gryglewicz, brand manager kanałów dziecięcych nc+.

Mali widzowie będą mogli zobaczyć trzy przedstawienia:

„Rybka MiniMini i tajemnicza mapa”

Rybka znajdzie magiczną, lecz niestety niekompletną mapę. Widzowie zostaną wciągnięci do wspólnej zabawy: będą mogli podjąć wyzwanie i odnaleźć brakujące części, pomagając głównej bohaterce dotrzeć do celu. W ramach przedstawienia dzieci będą poznawać podwodnych mieszkańców, zgadując „czyj to cień”, zagrają w „pamiętaczka” (rodzaj gry „memory”) oraz będą mogły wykazać się spostrzegawczością w zabawie „znajdź różnice”.

„Rybka MiniMini poznaje świat dzieci"

Widzowie przeprowadzą wywiad z Rybką MiniMini – pierwszą rybką, która nauczyła się mówić. Dzięki edukacyjnemu komputerowi Edkowi, koledze Rybki, widzowie poznają różnice między światem podwodnym, a tym na lądzie. Wspólnie będą bawić się w rozpoznawanie dźwięków, porozmawiają o planktonie oraz... poznają zastosowanie decybelometru.

"Urodziny Rybki MiniMini"

Podczas pokazu dzieci poznają tradycje urodzinowe oraz zaśpiewają solenizantce „Sto lat”. Widzowie będą mogli także opowiedzieć Rybce o swoich wymarzonych prezentach oraz zobaczyć bardzo interesującą kolekcję kapeluszy bohaterki show. Rybka MiniMini nauczy maluchy piosenek i prostych układów tanecznych, a także rozróżniania podwodnych figur geometrycznych.

Interaktywne show Rybki MiniMini to dotychczas nieznany rodzaj rozrywki, który bawiąc uczy. Widzowie mogą wpływać na to, co wydarzy się na ekranie, dzięki czemu każda przygoda jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Celem pokazu jest nie tylko zabawa, ale także szerzenie pozytywnych wartości propagowanych przez stację MiniMini+.