Rozpoczęcie roku szkolnego w kościele zamiast w liceum? „Jak się pomodlisz to nie będziesz miała problemu”

W wielu szkołach początek roku szkolnego celebruje się zaczynając od mszy świętej. Uczestniczą w niej chętni uczniowie wraz z rodzicami, a następnie, oficjalna, świecka część uroczystości przenoszona jest do wnętrza szkoły. Tak przynajmniej wygląda scenariusz 1 września w większości państwowych szkół ogólnokształcących. Wyjątek stanowi jednak XLVI Liceum na Bródnie, gdzie rozpoczęcie roku w całości przeniesione jest do kościoła. - Poszłam do mojej nowej szkoły dowiedzieć się, o której jest rozpoczęcie roku. Przeczytałam kartkę, która poinformowała mnie, że cała uroczystość odbędzie się w kościele obok szkoły, razem z mszą świętą. Zdziwiłam się, więc spytałam Pana obok sekretariatu, czy wiadomo, w której sali moja klasa pozna się z wychowawcą, ponieważ nie chcę uczestniczyć w mszy ze względu na bycie niewierzącą a wolę się nie błąkać zagubiona po szkole - odpowiedź jaką uzyskałam wywaliła moje gały na wierzch: „jak się pomodlisz to nie będziesz miała problemu” i „nie wiemy, kto będzie w jakiej sali”. Tak właśnie wyglądają Polskie, szkolne realia? - pyta retorycznie jedna z uczennic XLVI LO.

Taki rodzaj obchodów 1 września dzieli nie tylko uczniów.- Chodziłam do tej szkoły i też mnie to trochę wkurzało, że uroczystość odbywa się w kościele. Kościół pomieści więcej osób niż ich sala gimnastyczna? - zastanawia się jedna z absolwentek. Odpowiedzi może udzielić jej natomiast inny z mieszkańców - takie jest dziedzictwo kulturowe czy to Ci się podoba czy nie - pisze mieszaniec Bródna.

Nie wszyscy jednak uważają - A dlaczego w kościele? moje dziecko chodzi do szkoły świeckiej, państwowej a nie do jakiej tam wyznaniowej. Idąc tym tokiem myślenia to kiedy będzie początek roku dla islamistów, buddystów, prawosławnych? I czy pozostali katole z klasy też będą stali OBOK ? - typa retorycznie matka jednego z uczniów.