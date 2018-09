"Rozpruwają" budynek przy Rondzie ONZ. W jego miejscu stanie biurowiec. Ale jeszcze nie teraz [ZDJĘCIA]

Śródmieście jest dla deweloperów niezwykle cenne. Każda działka, którą da się "urwać" jest warta miliony. Szczególnie wzdłuż al. Jana Pawła II, zwanej też "aleją wieżowców". Ostatnio tuż przy Rondzie ONZ, od strony Świętokrzyskiej rozebrano 10-piętrowy blok. Powstanie tam 155-metrowy PHN Tower. Zburzony zostanie też Ilmet (budynek z kręcącym się logiem Mercedesa na dachu). W jego miejsce Skanska postawi 188-metrowy wieżowiec.

Skandynawski deweloper kupił też działki przy Twardej 30 i Ciepłej 1A, vis a vis Ilmetu. W tej chwili trwa tam rozbiórka. Na zdjęciach widać, że czteropiętrowy budynek z charakterystycznymi wykuszami jest rozpruwany. Zniknie do końca roku. To najwyższy czas, ponieważ Skanska ma na to pozwolenie do końca roku.

Co powstanie w tym miejscu? Na pewno biurowiec, prawdopodobnie wysoki na 65 metrów (na tyle pozwala plan zagospodarowania przestrzennego). "Nie zapadła jeszcze decyzja, kiedy ruszy budowa" - słyszymy od Skanski. Tajemnicą nie jest, że deweloper poluje na opuszczoną kamienice znajdującą się przy rondzie. Jeśli udałoby się ją pozyskać, mógłby zbudować coś większego i - jak nam mówi - "wykorzystać potencjał tego miejsca".

Na pewno Rondo ONZ jest miejscem, gdzie pasują wysokie budynki. Dość powiedzieć, że obok stoi już Rondo 1 czy Warsaw Financial Center. Co więcej, przy rondzie można budować znacznie wyżej, bo aż do 185 metrów. Skanska myśli zapewne o kolejnym wieżowcu w tym miejscu.