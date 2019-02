Rozszerzmy strefę płatnego parkowania na Woli

Zbliża się zakończenie prac przy budowie kolejnych trzech stacji wolskiego odcinka II linii metra. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych stacji – Księcia Janusza, Młynów oraz Płocka. Mając na względzie dobro i komfort okolicznych mieszkańców Urząd Dzielnicy Wola postuluje, aby rozszerzyć Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. - Uważamy, że otwarcie stacji Płocka, Młynów oraz Księcia Janusza zasadniczo zmieni sytuację komunikacyjną w tej części miasta. Transport publiczny stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców, a to pozwoli na podjęcie działań, które zmniejszą napływ samochodów na Wolę i dalej do centrum - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola. - Chcemy postawić na preferencje dla mieszkańców i grzecznie zachęcać "przybyszów" do przesiadki do komunikacji miejskiej, dlatego chcemy, aby Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obejmowała teren do al. Prymasa Tysiąclecia, jak również wyspowo okolice stacji Księcia Janusza - dodaje. Obecnie granica Strefy po zachodniej stronie Woli kończy się na ul. Towarowej i Okopowej. Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju dzielnicy i fakt, że to na Woli obecnie otwiera się najwięcej biur, rozszerzenie Strefy jest zasadną decyzją.

Inną niezwykle istotną kwestią jest ochrona przestrzeni publicznych znajdujących się w bezpośredniej bliskości nowych stacji metra. - Często jest tak, że mieszkańcy Woli wracając z pracy nie mają gdzie zaparkować, bo ich podwórka i ulice są zastawiane przez samochody, pozostawione przez pracowników okolicznych biur - mówi Dariusz Puścian (K.O.), radny Dzielnicy Wola. - Kierując się zasadą, że najważniejsi są nasi mieszkańcy, chcemy, aby funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego było maksymalnie wydłużone. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli spokojnie wrócić z pracy bez zastanawiania się, czy będą mieli pod swoim domem miejsce, aby zaparkować - dodaje. Dzielnica w piśmie do ZDM postuluje aby SPPN funkcjonowała w godz. 8:00-20:00. Aby jeszcze bardziej ułatwić mieszkańcom życie Urząd Dzielnicy Wola proponuje aby abonament na parkowanie pierwszego samochodu był dla mieszkańców bezpłatny.