Roztańczony PGE Narodowy 2018. Zdjęcia ze święta disco-polo. Sławomir, Martyniuk i 40 tys. imprezowiczów [ZDJĘCIA]

Roztańczony PGE Narodowy

Wielka impreza disco-polo odbyła się w sobotę 22 września na PGE Narodowym w Warszawie. Płyta stadionu zamieniła się w parkiet na którym - według danych organizatora - bawiło się ponad 40 tysięcy osób.

Na scenie pojawili się najbardziej znani wykonawcy disco-polo. Nie zabrakło "króla disco", Zenka Martyniuka wraz z zespołem Akcent. Był również Sławomir z najbardziej znanymi utworami "Miłość w Zakopanem" i "Megiera", a także Weekend z "Ona tańczy dla mnie'.

Organizatorzy, tak jak w ubiegłych latach, zaprosili również gości zza granicy. Przyjechała Sabrina ze swoim hitem "Boys, Boys, Boys", francuski projekt taneczny Shangut z utworem "King of the jungle" czy brytyjsko-amerykańska grupa Londonbeat z piosenką "I've been thinking about you".

