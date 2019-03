Rozwiń innowacje w swojej firmie!

Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować na stronie internetowej PARP.

Trzy równoległe konkursy

W tym roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski aż w trzech równoległych konkursach. Pierwszy z nich skierowany jest do mikro-, małych i średnich firm na terenie całej Polski. Pula środków to 850 mln zł. Drugi konkurs to propozycja dla przedsiębiorstw, które planują realizować innowacje w jednej z prawie 800 lokalizacji obejmujących polskie miasta średniej wielkości wraz z przyległymi gminami. Budżet na tego typu działania wynosi 550 mln zł (lista miast jest dostępna na stronie PARP jako załącznik do regulaminu konkursu). Z kolei trzeci konkurs dedykowany jest realizacji Programu Dostępność Plus. Mogą się do niego zgłaszać przedsiębiorcy, którzy planują wprowadzić na rynek nowe produkty uwzględniające specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami w mobilności czy percepcji w tym osób starszych W tym konkursie budżet wynosi 100 mln zł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w poddziałaniu „Badania na rynek” mogą ubiegać się firmy, które przeprowadziły samodzielnie lub na ich zlecenie prace badawczo – rozwojowe albo zakupiły wyniki badań, pozwalające na opracowanie i wdrożenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych. Ważne jest, by wyniki tych badań były kluczowe dla wdrożenia innowacji i były w posiadaniu wnioskodawcy w momencie składania wniosku.

Zmiany i ułatwienia

W tegorocznym konkursie została obniżona minimalna wartość kosztów projektu z 5 mln zł do 1 mln zł. Zniesiono też dotychczasowy limit maksymalnej dotacji (do tej pory było to nie więcej niż 20 mln złotych). Dzięki temu z programu może skorzystać większa liczba przedsiębiorców.

Bezpłatne spotkanie informacyjne

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówią m.in.: zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów do powyższych działań, kryteria starania się o dofinansowanie, sposoby na prawidłowe wypełnianie wniosków oraz wszystkie wprowadzone w tegorocznym konkursie ułatwienia i zmiany w kryteriach oceny projektów. Bezpłatne spotkanie odbędzie się 14 marca 2019 roku w Golden Floor Centrum w Warszawie przy ul. Siennej 39 w godzinach 11:00 – 15:00 (sala S7; 1 piętro)