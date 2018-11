Ruch Narodowy Warszawa. Narodowcy zademonstrują przeciwko imigrantom. Pikieta odbędzie się w centrum stolicy

Ruch Narodowy Warszawa. Zademonstrują przeciw imigrantom w centrum stolicy

Partia Polityczna Ruch Narodowy zapowiedziała pikietę antyimigracyjną. Środowiska narodowe spotkają się w centrum stolicy, aby zademonstrować swoje poglądy dotyczące zjawiska migracji. Wydarzenie zatytułowane "Stop Masowej Migracji" odbędzie się 24 listopada na placu Zamkowym w Warszawie.

Tak narodowcy próbują zachęcić do udziału w pikiecie:

- Czy chcemy Europy, gdzie 68% populacji to przybysze z Azji oraz Afryki? To czeka nasze dzieci i wnuki, jeśli rząd w grudniu br. podpisze międzynarodową umowę migracyjną w Marrakeszu - przekonują organizatorzy manifestacji

Według organizatorów, za 30 lat na naszym kontynencie będzie mieszkać 2,5 miliarda ludzi, z czego 1,7 miliarda stanowić mają imigranci i ich potomkowie po 1995 roku. Niestety, w notce zachęcającej do udziału w pikiecie, nie powołali się na żadne źródło przedstawionych statystyk.

Pikieta antyimigracyjna w Warszawie. Czy będzie kontrmanifestacja?

Jak na razie ugrupowania związane z Koalicją Antyfaszystowską nie odniosły się się do eventu organizowanego przez Ruch Narodowy. Obecność Antify jednak nie powinna nikogo dziwić, ponieważ w większości przypadków organizują kontrmanifestacje w stosunku do demonstrujących narodowców. Podobna sytuacja miała miejsce chociażby w 2016 roku, kiedy to Ruch Narodowy protestował pod hasłem "Przeciw islamizacji Europy". Wówczas zgromadzenie również odbywało się na placu Zamkowym, a przeciwnicy poglądów nacjonalistycznych zebrali się na Krakowskim Przedmieściu. Na ich transparentach widniały hasła takie jak "Uchodźcy mile widziani", czy "Nie dla rasizmu i islamofobii"