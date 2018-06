Warszawskie ruchy miejskie skupione wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze zdecydowały energiczne wejść na stołeczną scenę polityczną. - Nie chcemy duopoli PO-PiS w Warszawie i chcemy sami zaproponować dla niego alternatywę - deklarują. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Miasto Jest Nasze to warszawski ruch miejski zawiązany w październiku 2013 przez Marię Filcek i Jana Śpiewaka. Od 2014 działa jako stowarzyszenie. Zrzesza ponad 140 warszawiaków, społeczników i aktywistów miejskich, swoje sekcje rozwija w 10 dzielnicach: na Bemowie, Mokotowie, Pradze-Południe, Pradze-Północ, w Śródmieściu, Ursusie, na Woli, Ursynowie, Bielanach oraz Żoliborzu. W MJN funkcjonują także komisje tematyczne: ds. środowiska, transportu, prawno-reprywatyzacyjna, zabytków.Największym osiągnięciem stowarzyszenia było nagłośnienie tematu dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, do tej pory ignorowane przez media, polityków i wymiar sprawiedliwości. Miasto Jest Nasze angażowało się też w ratowanie kina Femina, akcje przeciwko nielegalnym reklamom w przestrzeni publicznej oraz walkę ze smogiem.W marcu 2017 r. z szeregów stowarzyszenia odszedł Jan Śpiewak. W oświadczeniu na Facebooku Śpiewak zaznaczył, że nie podoba mu się, iż ugrupowanie chce pozostać niezależne politycznie. Stwierdził, że „ma nadzieje, iż powstanie koalicja która rozumie i kocha miasto oraz bezkompromisowo opowiada się po stronie mieszkańców".W marcu 2018 r. stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zapowiedziało, że warszawskie ruchy miejskie wystartują w wyborach samorządowych, a także wystawią swojego kandydata na stanowisko prezydenta miasta. Ich głównym atutem jest lokalność. - Jesteśmy stąd. Znamy problemy miasta, bo na co dzień walczymy o ich rozwiązanie: smog, brak transparentności, brak planów miejscowych, wolna amerykanka deweloperów, zaniedbana przestrzeń publiczna , likwidowanie terenów zielonych. Mamy dość tego, że radni nie chcą się tymi problemami zająć na poważnie - deklarują.- Hanna Gronkiewicz-Waltz nigdy nie była autentycznie zainteresowana tym, co się rzeczywiście dzieje w Warszawie. Jej prezydentura zawsze było czysto polityczna: była tylko namiestnikiem partii w stolicy - mówił. - Było widać, że ona się sama czuła tutaj zesłana. Na pewno nie chciała startować na trzecią kadencję, a to było jeszcze przed wybuchem afery reprywatyzacyjnej. To sprawiało, że nie chciało jej się interesować tym, co działo się w ratuszu - tłumaczył.W prawyborach, które wyłonią kandydata ruchów miejskich na prezydenta Warszawy wezmą udział Robert Łuczak (kandydat nie związany z żadnym ruchem miejskim), Justyna Glusman (Ochocianie Sąsiedzi) i Aneta Skubida (Wola Mieszkańców).