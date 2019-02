Rugby na wózkach 2018. III. turniej Far Cup na Ursynowie [ZDJĘCIA]

Bielański Bieg Chomiczówki Warszawa 2019. Im nie był straszny mróz!

Bielański Bieg Chomiczówki Warszawa 2019 odbył się w niedzielę. Jak co roku, biegacze spotkali się tradycyjnie w trzecią niedzielę stycznia. Na starcie, pomimo mrozu, nie zabrakło chętnych do wzięcia udziału w rywalizacji. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.