Run or Death Krwawe Walentynki 2019. Biegacze uczcili święto miłości w nietypowy sposób. Zdjęcia z biegu

Run or Death Krwawe Walentynki 2019. Uciekaj albo zostań zjedzony - to zasady nietypowego biegu Run or Death, który odbył się w sobotę 16 lutego. W wydarzeniu można było wziąć udział jako uczestnik lub zombie. Zadaniem zawodników było pokonanie 6 kilometrów w lesie, w którym czają się żywe trupy. Natomiast zombie musiały odebrać biegaczom szarfy symbolizujące życie. Zobaczcie zdjęcia z tego nietypowego wydarzenia.