Runmageddon Classic, Warszawa 2018. Mordercza walka na trasie [ZDJĘCIA]

Runmageddon Classic, Warszawa 2018. W niedzielę 23 września na torze motocrossowym Mysiadło odbył się drugi dzień zmagać w najtrudniejszym biegiem w Polsce. Tym razem odbyły się zawody Runmageddon Classic. Oznacza to, że zawodnicy mieli do pokonania 12 kilometrów oraz ponad pięćdziesiąt przeszkód. Zobaczcie, jak im poszło. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.