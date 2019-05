Runmageddon Warszawa 2019. Morderczy bieg z przeszkodami zawitał do Nadarzyna

Runmageddon Warszawa 2019. Moderczy bieg przez przeszkody

Na spragnionych ekstremalnych wrażeń biegaczy czekały mordercze trasy usiane najróżniejszymi przeszkodami. Można było wybierać typ rywalizacji spośród trzech formuł: Intro, Rekrut i Hardcore. Każda oczywiście oferuje różny poziom wyzwania, długość trasy i liczbę przeszkód. Były to zarówno przeszkody naturalne, jak bagno, drzewa i górki, jak i sztuczne, w postaci ścian, lin i zasieków. Celem rywalizujących było jak najszybsze dotarcie do mety przy jednoczesnym przejściu przez wszystkie rozstawione na torze przeszkody. Jak sobie poradzili? Kliknij w przycisk poniżej, aby przejść do galerii.