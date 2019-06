Rusza 29. Festiwal Mozartowski w Warszawie. Cztery tygodnie spektakli operowych, koncertów, spotkań i wydarzeń dla dzieci

Ponad czterdzieści wydarzeń, w tym nowe inscenizacje spektakli operowych, koncerty i widowiska dla dzieci czekają na gości 29. Festiwalu Mozartowskiego. - Każdy znajdzie tu coś, co kocha - zapewnia Alicja Węgorzewska, dyrektor artystyczna Warszawskiej Opery Kameralnej. Co znajdziemy się w tegorocznym repertuarze?

Zbliża się 29. Festiwal Mozartowski. Co Warszawska Opera Kameralna przygotowała dla widzów w tym roku?

Na pewno będzie to festiwal, który stoi wydarzeniami operowymi. Pokażemy państwu wszystkie nasze produkcje, które zrobiliśmy w ostatnich trzech sezonach - “Idomeneo, Re di Creta”, “La Clemenza di Tito”, “Uprowadzenie z Seraju”, ostatnią produkcję “Wesela Figara”, wcześniejszą “Così fan tutte”, a także premierowo “Czarodziejski Flet”. “Wesele Figara” i “Czarodziejski Flet” zobaczymy w nowych inscenizacjach.

Tak, “Wesela Figara” w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza, które miało premierę w kwietniu, spotkało się z bardzo gorącym przyjęciem i ze świetnymi recenzjami. Na etapie prób było dużo wątpliwości co do recytatywów secco podawanych w języku polskim, w tłumaczeniu Barańczaka, natomiast okazało się, że to jest tak żywy język, tak wspaniale docierający do publiczności, że słychać wybuchy śmiechu na widowni, co w operze jest nieczęste, bo jednak ten język dociera wolniej, a język obcy ma jeszcze tę barierę tłumaczeń, które są najczęściej trochę przestarzałe w stosunku do języka potocznego. Natomiast myślę, że takim wydarzeniem z wysokiego C, a może bardziej z wysokiego F nad wysokim C, z racji partii Królowej Nocy, jest na pewno “Czarodziejski Flet”, do którego scenografię stworzył Rafał Olbiński, orkiestrę MACV poprowadzi Marcin Sempoliński, a wyreżyserował przedstawienie Giovanny Castellanos.

ZOBACZ TEŻ: „Mozart przypomina nam, że życie to surrealistyczny sen”. Na deski Warszawskiej Opery Kameralnej powraca „Czarodziejski Flet” Festiwal Mozartowski to również okazja do tego, by zobaczyć te rzadziej wystawiane dzieła Mozarta. Co poza “Weselem Figara” i “Czarodziejskim Fletem” pojawi się w repertuarze?

Będą to, tak jak powiedziałam, “Così fan tutte”, “Łaskawość Tytusa” i “Uprowadzenie z Seraju”, ale poza tym mamy także przedstawienie bardziej offowe - ponieważ na każdym festiwalu znajduje się miejsce również dla sceny młodych. W tym roku pokażemy spektakl Akademii Muzycznej w Gdańsku “Apollo i Hiacynt” w reżyserii Dariusza Paradowskiego. Natomiast myślę, że bardzo ważnymi wydarzeniami będą również koncerty na Zamku Królewskim. Zaprosiliśmy Berlin Piano Trio, Elbląską Orkiestrę Kameralną, którą poprowadzi Marek Moś, Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus, którą poprowadzi Agnieszka Duczmal, mamy również koncerty kameralne Meccore String Quartet czy Arte Dei Suonatori, także myślę, że każdy znajdzie tu coś, co kocha. Do tego dokładamy jeszcze wielkie gale otwarcia i zamknięcia. Festiwal otworzy Stefan Plewniak, który zadebiutował w WOK-u w sposób spektakularny, prowadząc “Orfeusza i Eurydykę”, a zamknie Aleksis Kosenko i znakomici soliści - będzie to lekki koncert z przebojami muzyki Mozarta. No i oczywiście dwukrotnie Requiem, na które chyba już nie ma biletów.

Spektakle i koncerty to tylko część wydarzeń festiwalu. Poza nimi odbędzie się również m.in. cykl Café Mozart. Co to takiego?

Wracamy w tym roku do Café Mozart, czyli słuchania arii Mozarta, siedząc w foyer i pijąc kawę. Z kolei w Teatrze Scena otwieramy Mozartowski five o’clock, gdzie muzyki Mozarta będziemy słuchać przy herbacie, w towarzystwie Jerzego Snakowskiego, znakomitego showmana i gawędziarza. Będą również oczywiście wydarzenia dla dzieci - nie tylko “Bastienka”, ale także poranki “Mozart na dzień dobry, czyli muzyczne psoty”, to znaczy wydarzenia, podczas których będziemy zachęcać najmłodszych, by zaczęli obcować z muzyką Mozarta. Festiwal Mozartowski od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i przyciąga nie tylko warszawiaków, ale także gości z zagranicy.

Nie tylko Festiwal Mozartowski, ale Warszawska Opera Kameralna w ogóle przyciąga bardzo wielu gości z zagranicy. Nawet dzieła w języku polskim są tłumaczone, tak jak wystawiana niedawno i przetłumaczona na język angielski “Halka (wileńska)” - historyczne przedstawienie Kazimierza Dejmka, które jest absolutnym hitem i z którym jedziemy do Wilna. Z kolei “Szwajcarska chata”, która jest napisana w języku niemieckim, przyciągnęła bardzo wielu ambasadorów. Spektakl odbył się pod patronatem ambasadora Szwajcarii i był częścią obchodów stulecia stosunków dyplomatycznych między Szwajcarią a Polską. Festiwal Mozartowski jest też objęty patronatem ambasadora Austrii, który jest naszym bardzo częstym gościem. Także muszę powiedzieć, że rzeczywiście Warszawska Opera Kameralna przyciąga bardzo dużo obcojęzycznej publiczności.