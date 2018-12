Rusza akcja charytatywna Arena.pl dla fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Co wyrzucamy na śmietnik? Gruz, skórzane meble, stary makaron - śmiecimy dużo, ale i z finezją

Przemysław Ziemichód

Podrzucane śmieci potrafimy starannie zapakować do worków. Kanapką z serem karmimy ptaki, a odpowiedzią na nasze lenistwo jest najczęściej brak koszy na śmieci. Co najchętniej wyrzucają do śmietnika warszawiacy? Wszystko! Od kanapek, po antyki.