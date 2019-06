Rusza Filmowe Lato z Orange na kartę i Multikinem 2019. Wstęp na seanse jest bezpłatny!

Czego powinniśmy się nauczyć od Jana Zumbacha? Wywiad z Maciejem Zakościelnym, gwiazdą filmu "Dywizjon 303. Historia prawdziwa"

"Nie chciałbym przyrównywać go do rockandrollowca, ale to chyba najbliższe skojarzenie. Był przedwojenny mężczyzna, z manierami, ale palił, pił, podrywał dziewczyny. Oni wszyscy zresztą bawili się w pubie Orchard Inn, jak gwiazdy rocka. Byli jak zespół rockowy, chociaż korzystali...