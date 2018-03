Grupa Cedrob po raz kolejny daje szansę zdobycia środków finansowych na realizację projektów społecznie użytecznych. 26 lutego br. rozpoczyna się nabór wniosków do II edycji konkursu grantowego „Wspieramy rozwój”. Najlepsze projekty mogą zdobyć nawet 30 tys. zł, a łączna pula grantów to aż 1 mln zł!

W tegorocznym konkursie, podobnie jak rok temu, do ubiegania się o wsparcie finansowe zaproszono organizacje pożytku publicznego, czyli m. in. fundacje i stowarzyszenia, szkoły i uczelnie, koła naukowe i instytuty badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, związki wyznaniowe i organizacje kościelne, które podejmują wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Do zdobycia jest aż 75 grantów w 5 kategoriach: nauka i rozwój, edukacja i sport, kultura, inicjatywa społeczna, 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W każdej kategorii zaplanowano przyznanie 15 grantów o różnej wartości, tj. dwa granty po 30 tys. zł, cztery granty po 20 tys. zł, trzy granty po 10 tys. zł oraz sześć grantów po 5 tys. zł.Zależy nam na rozwoju lokalnych społeczności i wspieraniu tych organizacji, które prowadzą wartościowe dla społeczeństwa aktywności. Mimo, że obecnie prowadzimy działania globalne i jesteśmy obecni na ponad 40 rynkach, to zaczynaliśmy jako niewielka firma z Ciechanowa. Dlatego tak wielką wagę przykładamy do działań prospołecznych. To element naszej strategii, w której zrównoważony rozwój jest jednym z podstawowych elementów.– dodała pani Anna Wiśniewska, Kierownik Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.W tegorocznej edycji firma, oprócz wspierania rozwoju lokalnych inicjatyw społecznych, promować będzie także w szczególny sposób projekty związane z okrągłą rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie bez przyczyny Grupa zaakcentowała to niezwykle ważne wydarzenie dodając do programu nową kategorię. Firma jest w pełni polskim przedsiębiorstwem, z polskim kapitałem, od lat promuje narodową tradycję i wartości patriotyczne. Kategoria poświęcona setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jest gestem szacunku wobec tego fragmentu polskiej historii, a jednocześnie ma za zadanie upowszechnić wiedzę na jej temat i czynić ją bliższą naszemu codziennemu życiu.Postanowiliśmy w sposób symboliczny włączyć nasz konkurs w obchody jubileuszu Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dodaliśmy do konkursu specjalną kategorię oraz podwyższyliśmy łączną pulę grantów. Poprzednia edycja wyzwoliła olbrzymią społeczną energię i mamy nadzieję, że w tym roku będzie to jeszcze bardziej widoczne.Swoje pomysły można zgłaszać do 26 marca 2018 r. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do 27 kwietnia. Opis konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na www.wspieramyrozwoj.com.pl . Serdecznie zapraszamy do składania wniosków i życzymy powodzenia!