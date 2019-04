Ruszył Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Fundamentalnymi założeniami programu są: podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego, stałe wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu, podnoszenie kompetencji fachowców dbających o sportowy i społeczny rozwój piłkarzy oraz weryfikacja szkółek piłkarskich. Dzięki Programowi Certyfikacji rodzice i dzieci grające w piłkę nożną będą mieć pewność, że szkółka piłkarska spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a jej kadra ma kwalifikacje niezbędne do szkolenia zawodników. Z kolei szkółka zyska przewagę rynkową poprzez prestiżowe wyróżnienie ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Wszystkim nam zależy, by reprezentacja Polski osiągała jak najlepsze wyniki. Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich jest jednym z kluczowych projektów prowadzących do tego, by tak właśnie było – podkreśla prezes PZPN Zbigniew Boniek.

W Program Certyfikacji zaangażował się polski rząd. Dzięki temu Ministerstwo Sportu i Turystyki przez trzy lata wesprze szkółki piłkarskie i ich oddziały, które uzyskają certyfikat, łączną kwotą 130 mln zł (35 mln zł w 2020 roku, 45 mln zł w 2021 roku, 50 mln zł w 2022 roku). Pieniądze te będzie można przeznaczyć na: wynagrodzenie trenerów, podwyższanie ich kwalifikacji i wynajem obiektów sportowych. – Szczęściu trzeba pomóc w sposób profesjonalny. Sądzimy, że we współpracy z PZPN, stworzymy wielką machinę szkoleniową. Robimy ważny krok. Za 10-15 lat chcemy spełniać nasze marzenia w Lidze Mistrzów i w mistrzostwach świata oraz Europy – mówi Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

O certyfikat na jednym z trzech poziomów (brązowy, srebrny, złoty) mogą się ubiegać podmioty szkolące dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej z przedziału U6–U13, w okresie nie krótszym niż dwa ostatnie pełne sezony.

Certyfikaty zostaną przyznane we wrześniu 2019 i będą obowiązywały przez dwa sezony piłkarskie, czyli do czerwca 2021 roku. Złożenie formularza, jego akceptacja oraz zakwalifikowanie do programu nie jest jednoznaczne z nadaniem certyfikatu.

Szczegółowe informacje na temat Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich można znaleźć na stronie: www.laczynaspilka.pl/certyfikacja. Ewentualne pytania dotyczące programu można kierować do Działu Wsparcia PZPN: wsparcie@pzpn.pl, tel. 732 122 222.