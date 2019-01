Ruszył przetarg na muzeum Rydzyka za 70 mln złotych

Obiekt ma powstać przy ul. Droga Starotoruńska 3 w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zwycięzca zamówienia najpierw więc opracuje dokumentację techniczną, a potem wykona roboty budowlane i wyposaży placówkę. Otwarcie kopert nastąpi 26 listopada. Do tego dnia należy je dostarczyć do warszawskiej siedziby Lux Veritatis. Termin wykonania będzie wynosić 100 tygodni od zawarcia umowy, a więc niecałe dwa lata.

Redemptoryści chcą, aby zgłaszali się do nich przedsiębiorcy, którzy stawiali już budowle o wartości co najmniej 70 mln zł. Muszą wnieść też wadium w wysokości 2 mln zł. Ich oferty będą rozpatrywane w kategoriach ceny, gwarancji, terminu realizacji i jakości.

W dokumentach konkursowych duchowni napisali, że chcą, by muzeum kojarzyło się głównie z Janem Pawłem II i chrześcijańską spuścizną. Chcieliby postawić na nowoczesne aranżacje i rozwiązania technologiczne.

Jako pierwszy o uruchomieniu przetargu poinformował portal tylkotorun.pl.

Źródło: Onet