Ruszyła kampania informująca o ludobójstwie na Wołyniu. Ulicami stolicy jeździ samochód ze specjalnym billboardem

Przez cały tydzień, do 10 lutego, ulicami stolicy będzie jeździł samochód z dwustronnym, podświetlanym billboardem informującym o ukraińskim ludobójstwie na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Jest to kampania przygotowana przez Fundację „Wołyń Pamiętamy”. Organizatorka akcji zapowiada, że to dopiero początek działań, jakie zamierza podjąć fundacja.

Samochód z wielkoformatowym plakatem w ciągu każdego dnia ma pokonać 100 km. Będzie jeździł m.in. przez Stare Miasto i Śródmieście, plac Piłsudskiego, ul. Marszałkowską, Aleje Jerozolimskie i Al. Ujazdowskie, obok Sejmu, Kancelarii Prezydenta RP. Organizatorka akcji, pani Katarzyna Sokołowska, wyjaśniła portalowi Wolna Polska, że akcja skierowana jest przede wszystkim do społeczeństwa polskiego oraz licznie przybywających do Polski Ukraińców.

- Społeczeństwo nadal nie zna naszej bolesnej historii, a niestety rządzący Polską nie zrobili nic w tym kierunku, aby polska młodzież dowiedziała się, że oprócz Niemców, Sowietów, Litwinów byli jeszcze Ukraińcy – powiedziała Sokołowska. Dodała, że nasi ukraińscy sąsiedzi ,,mają w głowie kłamstwa wpajane im w szkołach i nie wiedzą czym tak naprawdę wsławili się ich dziadkowie czy pradziadkowie''.

Wcześniej podobne plakaty umieszczone były m.in. przy autostradzie A4, w miejscowości Dźwierzuty pod Olsztynem, w Opolu i we Wrocławiu. Środki na te cele zebrano w ramach internetowej zrzutki.