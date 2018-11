Ryanair znika z lotniska Chopina! Znana sieć zamyka ostatnie połączenia

Znamy już szczegóły połączeń między Szczecinem a Krakowem. We wtorki i soboty wylot z Krakowa nastąpi o godz. 11, a przylot do Szczecina o godz. 12.15. Wylot ze Szczecina o godz. 12.40, a przylot do Krakowa o godz. 13.55. Natomiast w czwartek wylot z Krakowa nastąpi o godz. 7.45, a przylot do Szczecina o godz. 9. Wylot ze Szczecina o godz. 9.25 i przylot do Krakowa o godz. 10.40.

- Cieszymy się bardzo z wprowadzenia nowej trasy ze Szczecina do Krakowa - zapewnia Olga Pawlonka, dyrektor sprzedaży i marketingu Ryanaira w Europie środkowo-wschodniej i na Bałkanach. - Połączenie zostanie uruchomione w kwietniu i zastąpi inną trasę krajową ze Szczecina do Warszawy - tłumaczy.

Przewoźnik wycofał się ze stołecznego lotniska ze względu na koszty. - Ze względu na wysokie koszty na warszawskim Lotnisku Chopina, trasa ze Szczecina do Warszawy zostanie anulowana od 7 stycznia 2019 roku. Ryanair skontaktował się już drogą mailową ze wszystkimi pasażerami odwołanych rejsów i poinformował o opcjach zwrotu kosztów lub zmiany rezerwacji - informują przedstawiciele Ryanaira w komunikacie prasowym.