"Rympałek" skazany. Najgroźniejszy gangster z Warszawy spędzi 25 lat w więzieniu, choć prokuratura domaga się większego wyroku

Marek Cz. został skazany na 25 lat pozbawienia. Uznawany z najgroźniejszego gangstera w stolicy, a prawdopodobnie również w całej Polsce, został skazany. Sąd Apelacyjny utrzymał decyzję niższej instancji. Marek Cz. znany jako "Rympałek" do więzienia trafi za zabójstwo, kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, handel narkotykami , bronią i amunicją oraz sutenerstwo.

Sprawa "Rympałka" trafiła do Sądu Apelacyjnego po wniosku Prokuratury Krajowej. Chciała ona, żeby gangster dostał nie 25, a aż 40 lat pozbawienia wolności. W trakcie ponownego procesu okazało się, że w apelacji jest błąd. Wyrok niższej instancji został zatem podtrzymany. Prokurator Marcin Wielgomas z Prokuratury Krajowej przyznał w mowie końcowej: "To kara rażąco niewspółmierna i nie daje gwarancji zabezpieczenia społeczeństwa przed zdemoralizowanymi oskarżonymi".

Prokuratura prawdopodobnie będzie chciała jeszcze raz wrócić do sprawy zabójstwa. Przypomnijmy, że Marek Cz. "Rympałek" zlecił zamordowanie członka swojej grupy przestępczej Witolda K. Prokuratura domaga się wyodrębnienia tej sprawy i przeniesienia jej do pierwszej instancji. Tam "Rympałek" mógłby dostać kolejną karę. Prok. Wielgomas uważa, że Marek Cz. jest jednostką aspołeczną i do końca życia powinien przebywać w więzieniu.

Kim jest "Rympałek"?

Gangster urodził się w Warszawie w 1963 roku. Wychował się na Pradze Południe, w niezbyt dobrym środowisku. Zaczynał o trenowania zapasów i sportów walki, a po godzinach stawał na bramkach w warszawskich klubach. Stamtąd szybko przeniknął do przestępczego półświatka.

Przez chwilę prowadził nawet własną "grupę", ale w 1993 roku została ona wchłonięta przez Pruszków. "Rympałek" "latał" dla "Kiełbachy". Jego pozycja z czasem wzrosła do tego stopnia, że postanowił założyć własną "grupę". Działała w latach 1994-96. Marek Cz. ma na koncie "spektakularne" akcje, jak:

"napad stulecia" - czyli obrabowanie konwoju wiozącego pieniądze dla ursynowskiego ZOZ-u - ukradziono wtedy aż 1,2 mln zł(26 listopada 1995)

napad na biznesmena, gangsterzy zaczaili się na niego przed bankiem, sterroryzowali karabinem maszynowym, który został ukryty w... dziecięcym wózku(17 lipca 1995)

napad na autobus z turystami, gangsterzy najpierw ukradli radiowóz, a następnie pozorując kontrolę okradli turystów zmierzających na wakacje do Turcji.

Grupę rozbito w 1996 roku. "Rympałek" został skazany za kierowanie grupą przestępczą na dziesięć lat pozbawienia wolności. Gdy wyszedł w 2006 roku, niedługo pocieszył się wolnością. Cztery lata wpadł po raz kolejny. Od tego czasu siedzi w więzieniu. W między czasie (czerwiec 2009 - październik 2010).

