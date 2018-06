Od 1 lipca Rada Warszawy zmieni pensję prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz. Choć rządowe rozporządzenie obniża o jedną piątą wynagrodzenia samorządowców, zarobki prezydent spadną jednak zaledwie o... 24 złote. Jak to możliwe?

Rozporządzenie dotyczące obniżki pensji dla samorządowców będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Przewiduje ono obniżenie o 20 proc. uposażenia parlamentarzystów. Ustawa ta ma być odpowiedzią na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych.Co to oznacza w przypadku Hanny Gronkiewicz-Waltz? Jak wylicza Gazeta Wyborcza, prezydent Warszawy dostawała dotąd co miesiąc 12 tys. 460 złotych. Składa się na to 6,5 tys. zł płacy zasadniczej, do tego dochodzi 2,5 tys. zł dodatku funkcyjnego, ok. 2,2 tys. zł dodatku specjalnego oraz 1,3 tys. zł dodatku za staż pracy.W czwartek warszawscy radni obniżą płacę zasadniczą Hanny Gronkiewicz-Waltz do nakazanego rozporządzeniem poziomu 5,2 tys. zł, ale zrekompensują to podwyżką dodatku specjalnego do poziomu 48 proc. płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego (wciąż poniżej maksymalnego limitu, który wynosi do 50 proc. płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego).Wtedy - wylicza Gazeta Wyborcza - łączne zarobki pani prezydent będą wynosić 12 tys. 436 zł. Składać się na to będzie 5,2 tys. zł pensji zasadniczej, 2,5 tys. zł dodatku funkcyjnego, ok. 3,6 tys. zł dodatku specjalnego oraz ok. 1 tys. dodatku za staż pracy.