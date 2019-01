Rzadko widujesz te znaki drogowe. Lepiej przypomnij sobie, co oznaczają! Pamiętasz je?

Znajomość znaków drogowych jest obowiązkowa dla każdego kierowcy - bez tego lepiej nie wyjeżdżać z parkingu! Każdy jednak przyzna, że na większości polskich dróg znaki drogowe są dość powtarzalne i w gruncie rzeczy wystarczy znajomość tylko części całego zbioru, by móc bez problemu i bezpiecznie podróżować. Z jednej strony prawda, z drugiej strony jednak nigdy nie wiadomo, kiedy trafimy gdzieś na znak drogowy, który rzadko widujemy. Jeśli zapomnieliśmy jego znaczenie i nie zastosujemy się do niego, możemy nie tylko narazić się na mandat, ale przede wszystkim zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego! Wybraliśmy kilkanaście rzadko widywanych na drogach znaków drogowych. Czy pamiętasz, co oznaczają i potrafiłbyś się do nich zastosować?