Rzecznik Praw Dziecka wzywa do wyjaśnień ws. karty LGBT+. Trzaskowski będzie musiał się tłumaczyć

Karta LGBT+. Rzecznik Praw Dziecka żąda wyjaśnień ws. deklaracji

W poniedziałek, 18 lutego Rafał Trzaskowski podpisał deklarację LGBT+ (lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transpłciowych— przyp. red). To pierwszy taki dokument w polskim samorządzie. Dokument zakłada między innymi wprowadzenie do stołecznych szkół zajęć z edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej. W opinii Mikołaja Pawlaka, pełniącego funkcję Rzecznika Praw Dziecka, dokument może naruszać konstytucyjne prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Pod pozorem realizacji szczytnych haseł tolerancji i zakazu dyskryminacji, w sferze wychowania dzieci narzuca ona ogółowi rodziców ideologię afirmowaną jedynie przez wąską grupę społeczną. Narzucanie tego rodzaju edukacji seksualnej, zwłaszcza w odniesieniu do najmłodszych, pozbawia rodziców prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także ingeruje w podstawy programowe nauczania obowiązujące w polskich szkołach i przedszkolach. - apeluje Pawlak.

Apel do Rzecznika Praw Obywatelski

W związku z wątpliwościami, jakie zrodziły się w głowie Mikołaja Pawlaka, postanowił on wezwać Rzecznika Praw Obywatelskich do przedstawienia stanowiska wobec działań Rafała Trzaskowskiego. Pawlak domaga się ustanowienia działań zmierzających do ochrony prawa rodziców.